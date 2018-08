Tres Festivales en Castilla-La Mancha para comenzar el verano

Castilla-La Mancha se rinde a las artes con algunos de los festivales más espectaculares de toda España. Tres festivales, en especial, perfectos para comenzar esta preciosa época del año.

Vamos a viajar a la Edad Media en Hita, Guadalajara, con su Festival de Teatro; a vivir el Barroco del Siglo de Oro en Almagro, en Ciudad Real, que se convierte en un gran escenario; y vamos a despertar nuestros sentidos en los campos de lavanda de la comarca de Brihuega, también en Guadalajara, con un festival de lo más romántico entre flores y con conciertos al atardecer.

Tres celebraciones en el mes de julio que invitan a desconectar y disfrutar.

Nos apuntamos al Festival de Teatro Medieval de Hita, el Internacional de Teatro Clásico de Almagro y al Festival de la Lavanda de Brihuega, festivales que nos trasladan a épocas pasadas.

Festival de Teatro Medieval de Hita

En la comarca de La Alcarria, en Hita, el 7 de julio es un día muy especial, un día en el que se viaja de vuelta a la Edad Media. Y es que desde hace 58 años, los vecinos de la localidad, se visten con trajes medievales y cuelgan pendones en los balcones de sus casas y en la muralla, y recrean escenarios épicos en el Festival de Teatro Medieval de Hita, una Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Un evento en el que disfrutaremos de torneos al estilo de los siglos XII y XIII, mercados y artesanía, visitas guiadas y representaciones teatrales que complementan un extenso programa de actividades en el que el teatro es el verdadero protagonista. En esta edición, su director Manuel Galiana ha elegido la obra Anillos para una dama de Antonio Gala, como la principal. Ya queda muy poco, no dejes de acercarte. Más información: Festival de Teatro Medieval de Hita

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

De Guadalajara nos vamos a Ciudad Real, para disfrutar de la 41 edición del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Desde 1972, esta ciudad declarada Conjunto Histórico-Artístico, se convierte en un gran escenario en el que durante 25 días se respira teatro por todas partes. Y aunque en un primer momento, el festival giraba en torno al Siglo de Oro español, en la actualidad y debido a su prestigio, alberga tanto el de oriente como el de occidente de los siglos XVI y XVII.

Ya ha comenzado, pero sigue hasta el 29 de julio, Almagro concentra a creadores, profesionales y especialistas de diversos campos en teatro barroco en un mismo espacio. Más información: Festival de Almagro

Festival de la Lavanda de Brihuega

Los campos de la comarca de Brihuega, en Guadalajara, se tiñen de morado con la floración de la lavanda. Y no, no es la Provenza francesa, pero no tiene nada que envidiarle. El aroma de esta planta impregna cada rincón, algo que ya es todo un espectáculo. Pero durante el mes de julio, y antes de la recolecta, aquí se celebra un festival muy especial, el Festival de la Lavanda. Con conciertos de artistas del panorama nacional al atardecer, y con el público vestido de blanco.

Este año es la séptima edición, y el artista Pitingo y el grupo Café Quijano, viernes 13 y sábado 14 respectivamente, serán los que pondrán voz y música a estos preciosos campos morados. Además el chef dos estrellas Michelin, Dani García, despertará el gusto de todos los presentes con una genuina experiencia gastronómica. Como novedad este año, el domingo 15 de julio se realizará un trail con dos opciones de recorrido. Esta séptima edición, se cerrará el domingo 15 de julio con una carrera entre campos de lavanda. Más información: Festival de la Lavanda

