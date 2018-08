10 cosas que debes saber antes de visitar Perú

1. Requisitos de ingreso en Perú

La mayoría de los países de América y Europa Occidental (incluida España) no requieren visa de turismo para ingresar en Perú, y el tiempo máximo de estancia que otorgan las autoridades es de 183 días (no se puede prorrogar). Para una permanencia por un plazo mayor con otros objetivos (negocios, estudio, trabajo, etc.) es necesario solicitar previamente la visa correspondiente a los consulados peruanos.

Tener un pasaporte en vigor es un requisito indispensable para ingresar en Perú. Los ciudadanos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y Chile pueden ingresar con su documento de identificación nacional.

2. La moneda

El Nuevo Sol (S/.) es la moneda oficial de Perú. Existen billetes con denominaciones de 10, 20, 50, 100 y 200 soles. Hay monedas de 10, 20 y 50 céntimos, así como de 1, 2 y 5 nuevos soles.

Se acepta el dólar americano en muchos locales comerciales, restaurantes, hoteles y estaciones de servicio. Es posible cambiar la moneda extranjera en bancos y casas de cambio.

También existen “cambistas” callejeros, pero no se garantiza la transacción. El horario de atención habitual de los establecimientos de cambio de moneda es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 y los sábados hasta el mediodía.

Es posible encontrar cajeros automáticos en casi todas las ciudades del país y la mayoría están conectados a las redes Plus (Visa) y Cirrus (Mastercard/Maestro), American Express y otras. En ellos se puede retirar dinero en nuevos soles o dólares americanos, pero el tipo de cambio suele ser mayor.

3. El huso horario

El Perú está en el huso horario -5h, GMT. Esto quiere decir que si en Lima son las 12:00, en Madrid serían las 18:00. Hay seis horas de diferencia con España (cinco con Canarias).

4. Vacunas

No hay vacunas obligatorias para el ingreso en Perú. Si se planea visitar la región amazónica del país, el Ministerio de Salud recomienda vacunarse contra la fiebre amarilla. Consulte más información sobre las vacunas, aquí.

Perú, una tierra de espectaculares paisajes | PROMPERÚ

5. El mal de altura o soroche

Algunas ciudades de Perú superan los 4.800 metros sobre el mar, sobre todo en la sierra sur y central. Si se viaja a la sierra por vía terrestre, se recomienda ascender de manera gradual para prevenir el mal de altura y tomarse un tiempo de descanso al llegar para una buena aclimatación. Es mejor descansar el primer día de llegada, comer liviano y beber abundante líquido. Si sufres del corazón, consulta con tu médico antes de viajar.

6. Alimentos y agua

Toma agua embotellada y evita consumir alimentos en puestos de comida callejeros para evitar infecciones.

7. Vestimenta

Independientemente de la época del año y lugar que visites en tu viaje a Perú, es recomendable llevar ropa de abrigo, pantalones amplios, camisetas de algodón, zapatos de montaña, calzado deportivo, un buen protector solar y un sombrero (para el sol y para el frío).

8. Seguridad

Mantén siempre tus objetos personales bajo tu supervisión y cuidado. No tomes taxis que circulan sin placas ni identificación en las noches. No cambies dinero en la calle ni lleves grandes cantidades de efectivo.

9. Sitios arqueológicos

Todos los yacimientos arqueológicos son administrados por organismos del Ministerio de Cultura. Debes informarse previamente sobre las áreas y los recorridos permitidos para visitas turísticas. Además, en muchas zonas las visitas están limitadas en número y es necesario reservar plaza con antelación.

Se recomienda el uso de calzado de goma o zapatillas, para minimizar el impacto de la visita en el lugar y colaborar en su conservación.

Paisaje desértico en Perú | PROMPERÚ

10. Puntos de entrada por vía terrestre

Se puede visitar Perú desde otros países vecinos. Se puede entrar en el país desde Ecuador desde Aguas Verdes (Tumbes) por la carretera Panamericana y La Tina (Piura) desde la ciudad de Loja (Ecuador).

Desde Bolivia: Existen dos pasos fronterizos, Desaguadero y Kasani, para quienes vienen de La Paz y desde Copacabana, respectivamente. Desde Chile: Paso de Santa Rosa (Tacna) por la carretera Panamericana. Desde Brasil: Puesto de Control Fronterizo Iñapari por la carretera interoceánica sur.