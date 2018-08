Vive en directo la Super Bowl, el mayor acontecimiento deportivo de Estados Unidos

Seguro que te interesa

La Ciudad del Espacio

Cinco rincones increíbles alrededor del mundo

De esta forma, los Patriots pelearán por el trofeo por novena ocasión, convirtiéndose así en la franquicia de la NFL con más presencias en este encuentro. El equipo de Foxborough (Massachusetts) llega a la Super Bowl tras derrotar, en la final de la Conferencia Americana, a los Steelers, los más laureados con seis anillos, pero que nada pudieron hacer para evitar la derrota por 36-17 ante New England Patriots.

La Super Bowl, que es vista por más de 160 millones de personas en Estados Unidos tiene la franja publicitaria más cara de todo el año, lo que hace que las marcas paguen auténticas fortunas, hasta cinco millones de dólares en 2016, por emitir un anuncio de escasos 30 segundos. Firmas como Intel, Snickers, Bud Light, Hyundai, Audi, KIA, Mercedes y Budweiser han confirmado que se anunciarán en la Super Bowl LI. La ausencia más destacada será la de Doritos, un clásico de la Super Bowl que se anunciaba en la misma desde 2007. Toyota, BMW y Heinz son las otras marcas que han decidido no apostar este año por uno de los acontecimientos más vistos del año.

NRG Stadium de Houston | NRG Stadium

Si eres de los que no quieres ver la retransmisión deportiva por televisión, sino hacerlo en directo, y ver, además las actuaciones de este año de Taylor Swift, que estará en el 'show' previo, a Lady Gaga en el descanso, y cómo el cantante de country Luke Bryan interpreta el himno de Estados Unidos, quizá te interese saber que las entradas para el espectáculo que se celebrará en el NRG Stadium de Houston, con capacidad para 72.000 espectadores, han bajado en los últimos días ya que si el lunes de la semana pasada alcanzaban los 9.000 dólares, sin embargo, este viernes 27 de enero se cotizaron en 3.000 en algunas áreas –en la zona Vip en ediciones pasadas han superado los 25.000 dólares-.

Houston Museum District | Wikimedia Comms

Pero Houston es mucho más que la sede de la Super Bowl LI. La ciudad es la cuarta más poblada de Estados Unidos y atrae a más de siete millones de visitantes anuales al Houston Museum District. La ciudad cuenta con una escena activa en cuanto a las artes visuales y escénicas en el Theatre District y es una de las pocas ciudades estadounidenses que cuenta con compañías residentes en todas las artes escénicas principales. Situaos en este distrito están el Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo de Ciencias Naturales de Houston, el Contemporary Arts Museum Houston ("Museo de Arte Contemporáneo de Houston"), el Station Museum of Contemporary Art, el Museo del Holocausto de Houston, el Zoológico de Houston, y el Museo de Niños en Houston. Cerca del barrio de Montrose están el Menil Collection y la Capilla Rothko. Jardines y Colección de Bayou Bend, situado en River Oaks, es una instalación de 57 000 metros cuadrados del Museo de Bellas Artes, que alberga una de las mejores colecciones de América de artes decorativas, pinturas y muebles. Bayou Bend es la antigua casa de la filántropa de Houston Ima Hogg.

Museo de Bellas Artes de Houston | Wikiwans

Además, desde mediados del siglo XX, Houston se ha convertido en la base del Texas Medical Center, la mayor concentración de instituciones de investigación y de salud del mundo, y del Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA, donde se sitúa el centro de control de misión.

Para los amantes, de las compras, un lugar imprescindible es The Galleria, un centro comercial cuenta con más de 300 tiendas, entre ellas las de Macy's, Neiman Marcus, Nordstrom, Saks Fifth Avenue, 7 for All Mankind, A Pea In The Pod, A|X Armani Exchange y Abercrombie & Fitch.

Seguro que te interesa

Una increíble piscina natural en Texas

Un remanso de paz en las colinas de Austin