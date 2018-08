El jardín de flores más grande del mundo

¿Tienes pensado visitar Holanda en primavera? En ese caso, hay un lugar que no te puedes perder: el parque Keukenhof. Es el momento de disfrutar de la floración de los más que famosos tulipanes holandeses y de otras flores por las que Holanda es más que reconocida en el mundo entero. Y es que el Keukenhof es el parque floral más grande y probablemente el más bonito del mundo. Y no está lejos de Ámsterdam.

Keukenhof es un espacio maravilloso en primavera. Porque es un parque único, y también uno de los más populares de los Países Bajos desde hace más de 60 años. Tanto, que llegan a decir que si no has visitado Keukenhof, es que no has estado en los Países Bajos. No hay otro lugar igual, en el que se puedan encontrar tantos colores y tantos olores y aromas. Aquí disfrutarás de 7 millones de flores que crean una decoración natural y encantadora, y podrás hacer fotografías mágicas.

Keukenhof | Keukenhof

En Keukenhof, se vive esta estación intensamente, y además pasear por sus senderos, entre las gama cromáticas más impresionantes, es también disfrutar de encantadores objetos de arte, jardines inspiradores, serpenteantes jardines arbolados, y huertos de flores. Esta primavera hay más de 7 millones de bulbos de flor en flor y más de 800 diferentes tipos de tulipanes. Algo que se va a convertir en una experiencia única e inolvidable.

Los tulipanes de Holanda son famosos en todo el mundo. Si quieres ver los campos de tulipanes holandeses en flor, lo mejor es visitar Holanda entre abril y mayo, precisamente el mismo periodo en el que el mayor parque floral del mundo, Keukenhof, abre sus puertas. Sus jardines y sus cuatro pabellones exhiben una fantástica colección de tulipanes, jacintos, narcisos, orquídeas, rosas, claveles, lirios, azucenas y otras flores. Te sentirás seducido por un espectáculo de colores y perfumes

El Keukenhof está en Lisse, a poco más de media hora de Ámsterdam y de La Haya, en pleno centro de la Región de los Bulbos. Y se llega fácilmente por la A4 y la A44 si vas en coche. A partir de ahí sólo tienes que seguir las señales del parque.

También se puede llegar fácilmente en transporte púbico. El parque está abierto diariamente entre el 23 de marzo y el 21 de mayo en horario de 8h a 19h 30. Las taquillas cierran a las 18h.

Keukenhof | Keukenhof

Pasear entre un mar de flores por el parque del Keukenhof es una experiencia casi religiosa. El espectáculo de color que ofrecen millones de tulipanes y otras flores, es simplemente embriagador. Además aunque ya lo hayas visitado, el Keukenhof cambia de aspecto de año en año. El tema de Keukenhof para 2017 es "Diseño holandés"

Los diseñadores holandeses son apreciados en todo el mundo por sus diseños líderes en la industria de la moda, el diseño gráfico, la arquitectura y el diseño de muebles. Y ellos son la fuente de inspiración para esta temporada.

Este es un parque único en el mundo que atrae a más de un millón de visitantes cada temporada.

Además de poder disfrutar de más de 32 hectáreas de flores, hay también exposiciones de flores, jardines, obras de arte únicas y grandes eventos. No dejes de visitar la exposición Tulpomania en el Pabellón Juliana. Además podrás bautizar su propio tulipán, ver cómo se cultivan los tulipanes, y obtener asesoramiento y consejos de los expertos sobre el uso de los bulbos de flores en tu propio jardín.

Keukenhof | Keukenhof

Keukenhof es también un gran lugar para visitar con los más pequeños de la casa. Y es que hay una caza libre del tesoro, un zoológico de mascotas, un laberinto y una zona de juegos exclusiva para ellos. Imprescindible si viajas en familia. Más información: Keukenhof

También te puede interesar

Los parques más bonitos de Tokio para observar el cerezo en flor

El jardín más grande del mundo está en medio del desierto