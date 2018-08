Un temporal derriba la Ventana Azul de Malta, uno de los parajes naturales más impresionantes del Mediterráneo

I have just been informed that the beautiful Tieqa tad-Dwejra in #Gozo has collapsed. Updates soon. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 8 de marzo de 2017

Reports commissioned over the years indicated that this landmark would be hard hit by unavoidable natural corrosion. That sad day arrived. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 8 de marzo de 2017

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 8 de marzo de 2017

Publicidad

Viajestic | Madrid | Actualizado el 07/08/2018 a las 09:27 horas