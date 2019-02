Sobrevolar Nueva York, la experiencia inolvidable que puede costarte menos de lo que crees

Si pensamos en destinos que todo el mundo quiere visitar al menos una vez en la vida, Nueva York nunca falta. Es uno de esos imprescindibles, una ciudad que siempre se encuentra en nuestras listas de viajes pendientes, un rincón del planeta con una magia muy especial que merece la pena conocer. Incluso aquellos que son más amantes de la naturaleza que de las grandes urbes se sienten tentados a darle una oportunidad, y cuando lo hacen entienden todo lo que hay en torno a la ciudad. Todo en ella es especial, todo en ella es llamativo, todo en ella tiene una historia sorprendente y todo en ella es a lo grande.

Nueva York desde el cielo | Nuevo York

Estamos hablando de una metrópoli en la que los edificios, muchas veces, se pierden entre las nubes. Y que, además, está repleta de lugares que hemos visto a lo largo de nuestra vida en películas y series, lo que le da un aura especial. Pasear por sus calles es una experiencia única, es prácticamente imposible no asombrarse y encontrarse a uno mismo mirando con la boca abierta a los diferentes rascacielos, museos e incluso a las propias calles en sí. Pues bien, imagina hacer todo esto, recorrerla de arriba a abajo, pero desde el aire, pasando a pocos metros de edificios míticos como el Empire State Building.

Nueva York desde el cielo | Nueva York

Los vuelos en helicóptero sobre Nueva York se están convirtiendo, poco a poco, en una de las actividades favoritas de los turistas que llegan a la ciudad desde cualquier rincón del mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones damos por hecho que se trata de una actividad tan cara que tan solo unos pocos pueden permitírsela, llegando incluso a descartarla antes de consultar precios y opciones. Pero, para sorpresa de muchos, es posible vivir un vuelo sobre Manhattan por mucho menos dinero del que imaginas.

A través de empresas como FlyNYON, se ofrecen diferentes opciones que se pueden ir adaptando a según qué bolsillos. Desde vuelos más cortos, de unos 15 minutos, en helicópteros estándar (completamente cerrados), hasta más de media hora sobrevolando Nueva York en un helicóptero sin puertas, sacando los pies del aparato. Todo esto sin contar con las opciones especiales como los vuelos nocturnos, grabaciones con GoPro, vuelos en plena Nochevieja… Lo tienen todo contemplado y, además, van lanzando diferentes ofertas con motivo de fechas especiales (días del Padre y de la Madre, San Valentín, Navidad, Halloween y, por supuesto, el Black Friday), lo que puede hacer que tu vuelo se abarate considerablemente.

Nueva York desde el cielo de noche | Nueva York

Todas estas ofertas de las que hablamos, que son claves para conseguir esta actividad a un precio bajo, son anunciadas en sus redes sociales y no dejan de sucederse. Prácticamente no hay ni un solo día del año en el que no haya alguna disponible. De esta manera, dependiendo del vuelo que quieras realizar, podrás llegar a hacerlo por unos 50 euros. Sólo tienes que estar pendiente y aprovechar las ofertas.

Nueva York desde el cielo | Nueva York

Nuestra recomendación, sin duda, es que apuestes por el vuelo sin puertas, a poder ser el de media hora. Aunque el precio suba algo, con este vuelo podrás ver zonas de Manhattan que el resto no cubre, como Central Park, y al ser sin puertas la emoción es mucho mayor. Estamos hablando de una experiencia que, por vivencia propia, no sólo va a marcar tu viaje, sino que también te va a marcar a ti de por vida. Ahorrar merece la pena, aunque a simple vista parezca una locura. Y es algo que comprenderás en el mismísimo instante en el que mires hacia abajo y encuentres la ciudad de tus sueños a tus pies.