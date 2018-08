Siete lugares en los que no se pone el sol

Fenómeno conocido como “el sol de medianoche” y a continuación mencionamos siete lugares en los que se puede presenciar.

Hammerfest, Noruega

Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, forma parte del Arco Geodésico de Struve, es la más septentrional de Europa y viven en un día constante desde mayo hasta julio. Otra curiosidad sobre esta pequeña ciudad, es que fue la primera del norte de Europa en instalar la iluminación eléctrica en las calles. Además, fue una localización reseñable en disputas de la Segunda Guerra Mundial.

Hammerfest, en Noruega | Instagram

Isla de Grimsey, Islandia

Ese país europeo que ya es una isla de por sí, nunca va a dejar de sorprendernos, con parajes inigualables, volcanes poderosos y personas de lo más acogedoras. Akureyrie es otra ciudad del país donde podremos ver el sol a media noche. La isla de Grimsey está atravesada por el Círculo Polar Ártico, y un transbordador la conecta con el resto del país. La mejor época para disfrutar del día eterno es desde primeros de mayo hasta finales de julio.

Isla de Grimsey, en Islandia | Instagram

Kiruna, Laponia sueca

El nombre de la ciudad tiene su origen en la lengua saami, y significa “perdiz nival” que es un ave blanca que habita en las zonas norteñas. Cuenta con 19.000 habitantes y los suecos veneran la iglesia de Art Nouveau que hay en la ciudad. El escudo de la ciudad incluye el ave y le hierro, este segundo elemento rinde homenaje a la industria minera que es de gran importancia en la zona. Desde el 30 de mayo al 15 de junio aproximadamente es la época ideal para ver luz durante las 24 horas del día.

Iglesia de Kiruna, en Laponia sueca | Wikipedia

Nunavut, Canadá

Canadá, el país de la gente amable y de Justin Trudeau también cuenta con puntos en los que en algunos meses se hace complicado dormir debido a la luz incesante. El territorio de Nunavut linda con Groenlandia al este y es habitado por pueblos inuit, que en 1999 consiguieron una mayor autonomía por parte del gobierno canadiense. Mientras que en invierno viven en una especie de noche eterna, desde abril a junio no dejan de ver el sol las 24 horas del día los siete días de la semana.

Nunavut, en Canadá | Wikipedia

Barrow, Alaska

Sus inviernos son fríos y ventosos, pues está por debajo del punto de congelación y es la parte más septentrional del continente americano. En verano, aunque el sol no se oculta durante tres meses, las temperaturas no superan los 10º. Aquellos viajeros que quieran ver el Sol de Medianoche deben ir de mayo a finales de agosto. Eso sí, bien abrigados y concienciados de que no es el verano que conocemos en España.

Barrow, en Alaska | Wikipedia

Yukon, Canadá

La Región del Yukon se caracteriza por territorios vírgenes con una flora y fauna majestuosa. No solo podremos disfrutar de una luz en el cielo nocturno veraniego, sino también de un entorno medioambiental único. Tal vez la mejor forma para disfrutar de todo ello es acampando en plena naturaleza. Por supuesto con buenos sacos de dormir y una hoguera. Su clima es el subártico, lo que se traduce como fríos y duros inviernos y suaves veranos que duran dos meses, desde principios de mayo a finales de junio.

Lago Emerald Yukon, en Canadá | Wikipedia

Qaanaaq, Groenlandia

Esta ciudad de casa coloridas se encuentra en el extremo norte de la isla. Viven el Sol de Medianoche desde finales de abril a finales de agosto, periodo en el cual sus habitantes deben dormir con gruesas y opacas cortinas para así poder conciliar el sueño. Sin embargo, debe ser precioso y difícil de explicar asistir a un día que no cesa durante dos meses.

Qaanaaq, en Groenlandia | Ancient Origins

