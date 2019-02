Este hotel te ofrece alojamiento gratuito si consigues no ojear el móvil

No te conectas a Internet, no pagas. Tendrás la opción de conectarte a Internet, pero cuanto menos tiempo pases navegando, más barata te saldrá la habitación Eso sí, no creas que es posible escaquearse. El Hotel Bellora cuenta con unas lámparas lo suficientemente inteligentes para saber el tiempo que llevas ojeando el móvil.

La iniciativa The Check Out Suite comienza el día de los enamorados y el hotel asegura que busca que el cliente tenga una estancia satisfactoria alejandolo del estrés de las redes sociales.

“Queremos fomentar que las personas que se hospedan con nosotros disfruten de los momentos que pasan juntas y no se centren en mirar la pantalla del Smartphone”, aseguraba en su página web.

Averigua más sobre esta iniciativa en el vídeo de Viajestic, en el que te explicamos qué consecuencias tendrías si te conectarás más de media hora.

Cuando viajamos intentamos estudiar un plano turístico con los lugares que pretendemos visitar. También solemos buscar con antelación el lugar en el que vamos a hospedarnos y, sobre todo, intentamos valorar la relación calidad-precio.

Entre las preferencias de cualquier turista, siempre se prefiere los hoteles, hostales o apartamentos que queden cerca de la zona de ocio o turismo, ya que si nos alejamos el desplazamiento se complica.

Si escoges un hotel que esté lejos del centro o el lugar turístico por excelencia del sitio escogido para tus vacaciones, probablemente será más barato, pero seguro que cuentas con bastantes desventajas como el transporte (por lo que al final pagarás más) o el tiempo que pierdes en llegar hasta los lugares que pretendes visitar.

Además, se suele valorar también la conexión a Internet, algo que hoy en día prácticamente todos los hoteles ya tienen. Sin embargo, el Bellora nos propone una opción totalmente opuesta, la de tratar de desconectar de la tecnología al menos durante unas horas.

Con la iniciativa del hotel Bellora en Suecia puedes disfrutar de la estancia en una suite con todas las comodidades y sin la necesidad de gastar dinero en el alojamiento. Descubre cómo en el vídeo de Viajestic.

