¿Sabías que es posible pasar de España a Portugal en tirolina?

Hay muchas maneras de cruzar una frontera. A pie, en coche, en avión, en barco, por tren o autobús, en helicóptero y hasta en globo. Pero lo que muchos no habían pensado nunca es que también se puede hacer montado en una tirolina, explotando tu espíritu aventurero y sintiendo cómo la adrenalina corre por tus venas. Una experiencia única que no es una utopía, sino que se ha convertido en realidad y lo ha hecho más cerca de nosotros de lo que piensas.

Como bien sabrás, el río Guadiana ejerce de frontera natural entre España y Portugal, razón por la cual se han construido algunos puentes para salvar este ‘obstáculo’, pese a que la manera tradicional de hacerlo siempre ha sido en barca. Pues bien, en la localidad de Sanlúcar de Guadiana, en Huelva, han ido mucho más lejos y han creado la primera tirolina transfronteriza del mundo, que une este pueblo con Alcoutim, ya en Portugal. Una experiencia diferente, curiosa y entretenida para toda la familia.

El punto de partida se encuentra en una plataforma situada en el punto más alto de Sanlúcar de Guadiana, desde la que parte el cable que nos conecta con Alcoutim. La longitud de esta curiosa tirolina, única en su especie, es de 720 metros, en cuesta abajo, y la velocidad que alcanzamos en ella oscila entre los 70 y los 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, en un minuto pasamos de estar en España a estar en Portugal y con la adrenalina por las nubes.

La dificultad de la actividad es mínima y, de hecho, se recomienda que se haga en familia. Las únicas restricciones que se ponen desde la empresa se refieren al mínimo de edad (14 años) y al máximo de peso (110 kilos). Por lo demás, a no ser que la meteorología del día no sea la adecuada, no existe ninguna otra prohibición o restricción.

El precio de la actividad ronda los 18 euros e incluye el traslado a la plataforma, el material de seguridad y el billete del ferry que te llevará de vuelta de Alcoutim a Sanlúcar de Guadiana. Además de lo curioso y divertido de la actividad, esta tirolina te permitirá conocer estas dos localidades sin límite de tiempo. Una vez llegues a Portugal, podrás pasar un rato recorriendo las calles del pueblo, visitando sus castillos e incluso disfrutando de su gastronomía, para después tomar el ferry y hacer lo propio con la localidad onubense, cerrando así un día de lo más original y diferente.