7 de los puentes más emblemáticos del mundo

Puente de Vasco de Gama en Lisboa

Es un puente atirantado en el río Tajo, que conecta Montijo y Sacavém, muy próximo al Parque de las Naciones donde se realizó la Expo del 98; fue inaugurado precisamente en ese momento, y su nombre viene de la conmemoración de los 500 años de la llegada de Vasco de Gama a la India (1498). Tiene 12,3 kilómetros de longitud, de los cuales 10 están sobre las aguas del estuario del Tajo. Cruzarlo en coche es como deslizarse sobre las aguas; un paso que verdaderamente impresiona.

Sidney | Wikimedia Commons

Puente de la Bahía de Sidney

Atraviesa esta bahía de la capital australiana, conectando la zona financiera con la residencial. Fue inaugurado en 1932 tras 8 años de construcción. Su longitud total es de 1.149 metros y tiene 49 metros sobre el nivel de las aguas. El arco del puente se eleva hasta una altura de 134 metros; cruzarlo supone tener unas inmejorables vistas sobre la ciudad. La imagen de este puente con el edificio Opera House es una postal emblemática de Sidney.

Puente de Brooklyn | Estados Unidos

Puente de Brooklyn

Es uno de los puentes más famosos del mundo, gracias a la infinidad de veces que ha salido en films norteamericanos. Une los distritos de Manhattan y Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Fue construido entre 1870 y 1833 y en esa época era un hito: el puente colgante más largo del mundo y también el primero suspendido mediante cables de acero. Es uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York y un emblema de la ingeniería del siglo XIX.

Ponte Veccio | Florencia

Ponte Veccio

Es un puente medieval de Florencia y todo un símbolo de la ciudad. El puente se sostiene sobre tres arcos sobre el rio Arno. Se cree que en origen fue construido en madera por los romanos, poco después de la fundación de Florencia en el año 150 a.C. Tras ser arrastrado varias veces por las crecidas del rio; se reconstruyó en piedra entre los años 1335 y 1345. Su diseño se atribuye al arquitecto y pintor italiano Taddeo Gaddi y sobre él se permitía colocar puestos de compras. Tiene una curiosa anécdota y es que el término bancarrota se originó en este puente; cuando un vendedor no podía pagar sus deudas su mesa o puesto era rota por los soldados (banco-roto). Al no disponer de mesa el comerciante ya no podía vender sus mercancías.

Golden Gate | San Francisco

Golden Gate

Es un puente colgante situado en California que une la península de San Francisco con el condado de Marin. Fue construido entre 1933 y 1937 y tiene una longitud aproximada de 1280 metros y está suspendido de dos torres de 227 metros de altura. Tiene una calzada de seis carriles (tres en cada dirección) y también es accesible a peatones y ciclistas. Fue pintado de urgencia para evitar la corrosión por la humedad y de ahí su característico color rojo.

Tower Bridge | Wikipedia

Tower Brige (Puente de la Torre) en Londrés

Este puente cruza el rio Támesis y combina el ser un puente basculante y puente colgante. Es de estilo victoriano neogótico y está tan cerca de la Torre de Londres que toma su nombre de ella. Fue construido según un diseño de 1884 de Horace Jones. Es un puente basculante de 244 metros con dos torres de 65 metros de altura, la distancia de 61 metros entre las dos torres se divide en dos levas que se pueden elevar en ángulo de 83º lo que permite pasar el tráfico fluvial. Utilizaba para elevarse una maquinaría hidráulica que sigue en funcionamiento, aunque ahora se utiliza aceite en vez de agua para moverse. Fue inaugurado en 1894 por el Principe de Gales y su estética fue muy criticada e incomprendida en la época.

Puente de Carlos | Praga

Puente de Carlos en Praga

Comenzó su construcción en 1357 y finalizó en 1402 y atraviesa el rio Moldava comunicando la Ciudad Vieja con la Ciudad Pequeña; convirtiéndose en la conexión más importante entre la Europa Oriental y la Occidental. Su longitud es de 516 kilómetros, tiene una altura de 10 metros y se asienta sobre 16 arcos. Está protegido por 3 torres, una de ellas en la Ciudad Vieja y se considera como una de las construcciones más importante de la arquitectura gótica europea. También está decorado con 30 estatuas construidas en 1730 que son de estilo barroco. Actualmente es un lugar turístico muy frecuentado y está lleno de puestos de vendedores ambulantes.

Un viaje por el mundo a través de siete emblemáticos puentes que cumplen con su función de trasporte y que además son un paradigma de arquitectura y belleza y un ícono de su ciudad.