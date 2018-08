El puente de los récords está en China

Seguro que te interesa

Esta vertiginosa estructura, que descansa a más de 570 metros de altura -lo que equivale a un edificio de unos 200 pisos- sobre el cañón del río Nizhu, atraviesa el valle de Beipanjiang, cerca de la ciudad de Hangzhou. Y tiene una característica más que la hace aún más no apta para quienes sufran vértigo: su fondo es de cristal, a base de paneles de unos seis metros de ancho.

El trayecto reduce de cinco a dos la conexión entre las dos localidades mas próximas

Esta gran obra de ingeniería comenzó a construirse en 2013 y fue finalizado en septiembre de este año. Sus casi 1.400 metros de longitud han costado el equivalente a unos 140 millones de euros, y su existencia se justifica por el hecho de que acorta considerablemente el trayecto para cruzar de un punto a otro, de cinco a dos horas, en la autopista que une las provincias chinas de Yunnan y Guizhou. La estructura, con capacidad para 800 personas, se alza a 300 metros sobre el cañón del parque natural de Zhangjiajie y en su construcción han intervenido más de 1.000 ingenieros y técnicos. El diseño es obra del arquitecto israelí Haim Dotan, quien en principio declinó el proyecto porque le parecía que la zona era demasiado bella -se dice que el paisaje inspiró a los bosques ficticios que aparecen en la película Avatar, de James Cameron- como para agregarle un puente. Tras la oferta, que imaginamos que tuvo que ser lo bastante jugosa como para pensárselo dos veces- reconsideró la idea y dijo: “Podemos construir un puente pero con una condición. Que pueda desaparecer”.

El suelo del puente es de cristal

Una vez aceptado el proyecto, los desarrolladores se preocuparon no solo por conseguir los materiales lo suficientemente buenos sino por comunicar el mensaje de que el puente es seguro. De hecho, tiene capas inferiores de seguridad en caso de que ceda la principal. Y de momento no sólo han conseguido que sea seguro, sino que este viaducto colgante además de que sea el más alto y más largo del planeta, cuente con la plataforma más elevada del mundo para practicar puenting y con el columpio más largo de Asia. Un apunte más: las cámaras y los llamados “selfie sticks” no están permitidos en el puente. Ya lo sabes.

