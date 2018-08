Las 9 norias más impresionantes del mundo

A la hora de visitar una ciudad, son muchos los detalles que pueden captar nuestra atención, muchos los lugares concretos que pueden terminar convirtiéndose en sus principales atractivos. Incluso lo que siempre hemos considerado como una atracción, como una parte de las ferias y de los parques, puede ser también una de las ‘atracciones’ turísticas más importantes de ciudades que visitan viajeros de todos los rincones del mundo.

Estamos hablando, por supuesto, de las norias. Esas estructuras con forma circular en las que nos topamos con una serie de cabinas repletas de personas que disfrutan de unas vistas únicas, que no se pueden contemplar desde otros lugares. Y son muchas las grandes ciudades que cuentan con una de estas atracciones y también son muchas las que han alcanzado la fama internacional.

Queremos ponerle ese lado curioso a tus viajes y contarte dónde se encuentran exactamente las norias más espectaculares del mundo. No son pocas y cada una de ellas tiene algo verdaderamente especial. ¡Es hora de que lo compruebes por ti mismo!

London Eye | Londres

London Eye (Londres, Reino Unido)

No podíamos empezar con otra que no fuera esta. Si hay una noria que es famosa a nivel mundial, esa es la conocida como London Eye, situada en la capital de Reino Unido, a orillas del Río Támesis. Ofrece unas vistas únicas del Big Ben, del Palacio de Westminster y de la zona más turística de la ciudad. Maravillosa.

La Grande Roue de París | París

La Grande Roue de París (París, Francia)

De una capital europea a otra. Aunque no posee la fama internacional de la anterior, en cierta manera podría ser una digna competidora. En París tenemos todo lo que pidamos y, por supuesto, también una maravillosa noria, protagonista del Mercado Navideño de la ciudad. Merece mucho la pena visitarla si pasas por allí en esa época del año.

High Roller | Las Vegas

High Roller (Las Vegas, Estados Unidos)

Pero no todo es Europa. Estados Unidos es conocido como el país de las edificaciones grandes, de lo espectacular, de lo casi exagerado. Y, como no podía ser de otra manera, también tiene norias que te dejarán sin aliento. Un claro ejemplo de ello es la High Roller, en la espectacular ciudad de Las Vegas. Si quieres unas vistas únicas de este lugar, es la mejor opción posible.

Singapore Flyer | Norias

Singapore Flyer (Singapur)

Otro de los lugares del mundo que poco a poco va ganándose fama a nivel mundial por su modernidad, su bienestar y su belleza es Singapur. Dentro de esa modernidad de la que hablamos, también nos topamos con una noria, la Singapore Flyer, que nos permite contemplar un amplísimo horizonte y, por supuesto, el skyline de la ciudad.

Eye of Emirates | Norias

Eye of the Emirates (Sharjah, Emiratos Árabes Unidos)

Pero si lo que buscas es visitar una noria verdaderamente curiosa, que nadie se espera encontrar y que, en cierta manera, contrasta con lo que habíamos imaginado, no puedes perderte la conocida como Eye of the Emirates. Ubicada en Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, te permitirá ver los bellísimos edificios de la ciudad desde una perspectiva diferente.

Cosmo Clock 21 | Yokohama, Japón

Cosmo Clock 21 (Yokohama, Japón)

Por supuesto, también podemos encontrarnos norias dentro de los parques de atracciones y éstas puedes ser igualmente espectaculares. Por ejemplo, en la ciudad japonesa de Yokohama podrás visitar la Cosmo Clock 21, dentro del Cosmo World, desde la que tendrás unas vistas verdaderamente maravillosas.

Pacific Wheel | Santa Mónica, Estados Unidos

Pacific Wheel (Santa Mónica, Estados Unidos)

Eso sí, pocas norias de parques de atracciones pueden superar a la mítica Pacific Wheel. Se encuentra en plena playa de Santa Mónica, dentro del Pacific Park, y es protagonista de numerosas fotos de turistas día tras día. Más allá de esto, te ofrece uno de los atardeceres más bellos del mundo.

Wiener Riesenrad | Viena

Wiener Riesenrad (Viena, Austria)

Otra de las norias de parque de atracciones que ha conseguido ser conocida en todo el planeta es la Wiener Riesenrad, la cual se encuentra en el Prater de Viena, capital austriaca. Una de las mejores cosas de esta atracción es que te da la oportunidad de contemplar una panorámica de la ciudad y contemplar los contrastes entre las zonas más modernas y las más clásicas.

Tempozan Ferris Wheel | Osaka, Japón

Tempozan Ferris Wheel (Osaka, Japón)

Por último, si buscas una noria que te ofrezca vistas únicas, diferentes y especiales, no puedes perderte la Tempozan Ferris Wheel. Se ubica en la ciudad de Osaka, en Japón, y quien disfruta de una vuelta en ella asegura que es la mejor opción para gozar con las vistas de esta metrópoli.