Montaña Fanjing, uno de los destinos más espectaculares del mundo

Es uno de los cinco lugares sagrados del budismo en China y, conocida como ‘tesoro de la tierra y la humanidad’, es también Reserva Natural Nacional y forma parte de la Red Internacional de Reservas de la Biosfera. Si planificas un gran viaje a China no puedes dejar de visitar este espectacular rincón del mundo, en el centro-sur de China.

La Montaña Fanjing tiene interés tanto natural como religioso e histórico; su nombre significa ‘Tierra Pura Budista’, fue durante la Dinastía Ming cuando vivió su gran apogeo budista, llegó a tener 48 templos budistas activos aunque ahora son muchos menos, entre ellos el templo de Sakyamuni y el templo de Milla.

En cuanto a su interés natural, la Montaña Fanjing cuenta con un bosque virgen tan bien conservado que no sólo has sido declarado reserva natural por parte del gobierno de China sino que forma parte del programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera; esta montaña muestra muchos afloramientos de roca que, tras la inevitable erosión que han sufrido con el paso de los siglos, ofrecen una imagen muy peculiar, además en Fanjing descubrirás cuevas llenas de estalagmitas y estalagtitas y hasta ocho arroyos cuyas corrientes producen rápidos.

La flora y la fauna es también interesante y peculiar, cuenta con más de 800 especies de plantas, algunas de las cuales sólo crecen aquí, de hecho 15 de ellas están bajo la protección directa del Estado porque se consideran únicas (entre ellas la flor de paloma y el árbol de tulipán chino).

Si visitas esta montaña no sólo descubrirás un entorno natural único en el mundo sino también restos arqueológicos de algunos de los templos budistas más importantes en los tiempos de la Dinastía Ming (entre los S.XIV y S.XVII); para no perderte nada deberás seguir una de las dos rutas recomendadas (elegir una o la otra sólo dependerá de donde te resulte más cómodo iniciarla), son la ruta de línea Sur o de la línea Oeste: la línea sur comienza en Jiangkou, no es una ruta fácil y sí larga, se tarda de 3 a 4 horas en subir la montaña y al menos 2 en bajarla; la ruta de la línea Oeste es más accesible y fácil de recorrer, comienza en el Templo Guo Hu, en Zhangjiaba,

