Las mejores playas del mundo para practicar Kitesurf

Petite-Lamèque, Canadá

Este pequeño pueblo de haya en la isla de Lamèque, en la provincia de Nuevo Brunswick, es uno de los destinos más populares del mundo entre los kitesurfistas. La condición plana de la isla hace que sople un viento suave y enérgico desde casi cualquier dirección. Desde el mes de mayo y hasta el de septiembre, muchos son los amantes del kitesurf que se desplazan hasta este rinconcito canadiense.

Petite-Lamèque | Love Canada

Ilha do Guajirú, Brasil

Entre plantaciones de coco encontramos una laguna natural de agua salada que cambia con las mareas. Este recóndito lugar en la provincia de Ceara cuenta con ocho meses de viento, un clima temblado con agradables temperaturas, y un sol radiante. Frente a la costa del pueblo de Guajirú se sitúa este enclave de moda tan idílico, que ha hecho de Brasil una parada obligada para los kitsurfistas.

Ilha do Guarjirú | Youtube

Talaimannar, Sri Lanka

Talaimannar no es solo un poblado costero, es uno de los últimos descubrimientos para practicar kitsurf. Está situado en la isla de Mannar, al norte del Sir Lanka, allí tienen muy buen viento durante al menos cinco meses al año. Su clima es templado, el agua no está nada fría y cuenta con un entorno natural envidiable. Lo bueno de este lugar es que aún no ha sido masificado.

Talaimannar | Sri Lanka

Dakhla, Sahara Occidental

En la costa del Sahara Occidental, se alza esta ciudad cuyo nombre quiere decir “La Interior”. Dakhla cuenta con una de mejores playas para practicar kitesurf, pues cuenta con buen viento la mayor parte del año, el agua plana y no es especialmente profunda. Tanto los más experimentados, como los más novatos podrán disfrutar de una buena sesión de viento y olas en este enclave sahariano.

Dakhla | Dakhla Attitud

Tarifa, España

Por supuesto, no podía faltar nuestra meca de este deporte a nivel mundial. Cada año son miles de personas las que peregrinan a Tarifa para mojar sus tablas y jugar con sus cometas. Las playas de Valdevauqeros, Los Lances, y Punta Paloma. El agua se llena de acróbatas y el cielo inunda de colores. En estas playas encontraremos lo que necesitamos, desde el desafío más grande para los más veteranos, como una agradable experiencia para aquellos que aún están tomando contacto con este deporte.

Tarifa | Aventura Zahara

Mombasa, Kenia

A unas dos horas y media al norte de la ciudad de Mombasa, se haya una playa virgen conocida como Che Sale. Para llegar a ella hay que superar un tramo que es básicamente un camino de arena. Lo único que veremos en esta playa de cinco kilómetros serán cocoteros y adictos al kitesurf que buscan relax. En esta playa predominan dos vientos, el Kaskazi, que sopla de diciembre a abril; y el Kuzi, este viento es más fuerte y sopla de junio a septiembre.

Mombasa | Kitesurf Asia

Bahía de Keros, Grecia

La isla de Lemnos está bañada por el mar Egeo, y en la antigüedad era conocida como Anemoessa, que quiere decir “isla del Viento”. Ya el nombre explica por qué la Bahía de Keros es un destino tan visitado por kitesurfistas, además de contar con 280 días de sol, una extensa playa de 3 kilómetros de arena blanca y aguas cristalinas. En esta playa hay sitio para windsurfistas, kitesurfistas y surfistas, según la zona en la que nos situemos tendremos más o menos viento, y olas más o menos grandes.