Las 10 mejores imágenes de National Geographic en 2016

Los editores de National Geographic han presentado sus 52 mejores imágenes de 2016 de un total de más de dos millones de fotos tomadas en 107 con diferentes características. Podemos encontrar provocativas instantáneas de un buzo junto a un tiburón tigre en las Bahamas o unos niños refugiados en Ramadi, Iraq.

La naturaleza de las fotografías va de las imágenes más bellas y simpáticas, a las más perturbadoras que muestran una realidad no muy agradable, como por ejemplo los daños causados por los cazadores furtivos, o la crueldad de la propia fauna.

De las 2.290.225 fotografías tomadas por 91 fotógrafos para 107 historias diferentes, y que están en el archivo de esta famosa publicación, sólo han destacado 52 y aquí ofrecemos una muestra de diez fotos que reflejan de forma muy diversa la majestuosidad de lo salvaje y lo bello de lo cotidiano.

Randy Olson | National Geographic

Una escalofriante y preciosa tormenta eléctrica en la que el cielo se torna malva en Nebraska (EEUU) cerca de la ciudad de Wood River. Cerca de 413,000 grullas se posaron en zonas poco profundas del río Platte.

Brian Skerry | National Geographic

Un buzo ve de cerca un tiburón tigre en las Bahamas, no obstante no es tan peligroso como parece, pues los tiburones tigre usan el efecto sorpresa para cazar a su presa y no suelen atacar a buzos que se quedan estáticos en un sitio, como el que vemos en la imagen.

Brent Stirton | National Geographic

Oftalmólogos ojos usan marcos de lentes de prueba para realizar exámenes de la vista en la región de Sundarbans de la India. Su objetivo es ayudar a reducir la población ciega de la India que supera los ocho millones.

Charlie Hamilton James | National Geographic

Un tamarin es la mascota de Yoina Mameria Nontsoteg, una niña de Matsigenka que se está sumergiendo en el río Yomibato, dentro del parque nacional de Manú (Perú).

Moisés Saman | National Geographic

Una familia de refugiados vive en medio de los escombros en Ramadi, una ciudad iraquí nivelada por la destrucción de ISIS y el derramamiento de sangre.

Vincent J. Musi | National Geographic

El santuario de Athena Pronaia en Defos es bañado por el crepúsculo. Los peregrinos en la antigua Grecia solían ofrecer sacrificios aquí antes de consultar el oráculo de Delfos.

Wayne Lawrence | National Geographic

En Flint, Michigan, los hermanos Julie, Antonio e India Abram recogen su provisión diaria de agua embotellada de la Estación de Bomberos número tres, su sitio local de recursos hídricos.

Evgenia Arbugaeva | National Geographic

Este hombre se llama Igor Voronkin y trabaja en la mina de carbón de Barentsburg en Spitsbergen, en el archipiélago noruego de Svalbard. Como la mayoría de los otros 400 mineros, es del este de Ucrania.

Brent Stirton | National Geographic

Los Vigilantes del Parque Virunga en la República Democrática del Congo pasan por un entrenamiento de estilo militar que incluye técnicas de emboscada, debido a la incesante amenaza de grupos armados.

Adam Dean | National Geographic

En esta imagen un trabajador utiliza un mazo para desplazar el atún que pueda estar congelado a bordo de un buque de carga chino atracado en la ciudad de General Santos, en Filipinas.