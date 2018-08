Los 7 lugares más alucinantes del mundo para hacer puenting

No nos cansamos de repetir que no sólo existe un tipo de turismo, ni mucho menos. Cada vez son más las modalidades que van surgiendo y van atrapando a más viajeros, quienes suelen unir así varias de sus grandes pasiones. Sin ir más lejos, son muchos los que viajan para poder practicar cierto deporte en el mejor entorno posible. Y es precisamente a ellos a quienes va dirigido este artículo.

Si eres de los que no le tiene miedo a nada y, además, adoras que la adrenalina recorra tus venas y se apodere de ti, estamos convencidos de que ya has probado el puenting. Uno de los deportes extremos más espectaculares que existen, en el que el cuerpo humano se deja ir completamente y cae desde una altura considerable, sintiendo la velocidad y la emoción durante los segundos que dura el salto. ¿Te imaginas hacerlo desde los lugares más brutales del mundo? ¿Y con paisajes que te dejen aún más mudo? Aquí tienes las opciones que no te puedes perder.

Torre Macau, China | Wikimedia

Torre Macau (China)

Seguramente cuando hablábamos de paisajes que te dejan mudo estabas imaginando naturaleza, y no estabas equivocado. Pero antes queremos comenzar por uno de los saltos más sorprendentes del mundo. Desde lo alto de la Torre Macau, en China. Si bien el edificio alcanza los 331 metros, el salto se realiza desde la última planta, a 223 metros. El hecho de realizar puenting en plena ciudad es literalmente espectacular.

Royal George Bridge, Estados Unidos | Wikimedia

Royal George Bridge (Estados Unidos)

Ahora ya sí, nos alejamos de núcleos urbanos y volamos hasta Estados Unidos, concretamente hasta la zona del Gran Cañón del Colorado. Cerca de Cañon City nos encontramos con el Royal Gorge Bridge, un puente sobre el río Arkansas y en pleno Parque Natural, desde el que se practica el que bien puede ser el salto de puenting más extremo del mundo. ¿Quieres saber cuál es su altura? Nada más y nada menos que 321 metros.

Presa Verzasca, Suiza | Wikimedia

Presa Verzasca (Suiza)

No demasiado lejos de España, en Suiza, nos encontramos con otro de los saltos más espectaculares que puedes practicar. En pleno Valle de Verzasca se halla la presa que contiene el lago de Vogorno. Desde su dique, de unos 220 metros de altura, no sólo puedes disfrutar de unas vistas abrumadoras, sino que también podrás saltar al vacío como hizo en su día el propio James Bond.

Cataratas Victoria (Zambia / Zimbabue) | Wikimedia

Cataratas Victoria (Zambia / Zimbabue)

La altura siempre hace mucho para la espectacularidad del salto, pero las vistas y el lugar en el que se practica también son importantes. Por eso uno de los sitios más admirados para hacer puenting es precisamente el puente sobre el río Zambezi, en las Cataratas Victoria. Son unos 111 metros de altura, pero te garantizamos que el paisaje será uno de los mejores que contemples durante toda tu vida.

The Last Resort, Nepal | Wikimedia

The Last Resort (Nepal)

Hablando de paisajes sorprendentes y que dejan huella, no podíamos dejar Nepal fuera de esta lista. Si tienes pensado viajar a la zona y quieres probar con aventuras y experiencias diferentes, te recomendamos que visites The Last Resort, a unas 3 horas de Kathmandú. Allí, entre otros deportes, podrás practicar puenting desde una estructura situada a unos 160 metros de altura y con unas vistas que te dejarán sin respiración.

Tubería Bungy, Nueva Zelanda | Wikimedia

Tubería Bungy (Nueva Zelanda)

Otro de los lugares del mundo que no se queda fuera de ninguna lista relacionada con los deportes extremos es, por supuesto, Nueva Zelanda. En este caso la altura, unos 102 metros, no es de las más impresionables, pero sí lo es el paisaje. Sobre el Cañón Skippers, esta larga tubería sirve ahora como estación de salto y cada día es visitada por decenas de aventureros, ya que es uno de los puntos del planeta más conocidos para practicar puenting.

Bloukrans Bridge, Sudáfrica | Wikimedia

Bloukrans Bridge (Sudáfrica)

Y para terminar hemos dejado uno de los saltos más espectaculares y extremos del mundo. En la región de Tsitsikamma, en Sudáfrica, nos encontramos con el Bloukrans Bridge, para muchos el mejor lugar del planeta para practicar puenting. Su altura es de unos 216 metros, por lo que imaginarás que la adrenalina que te recorre en este salto es evidentemente mayor que en muchos de los anteriores.