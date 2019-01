Lugares espectaculares del mundo que visitar en 2019 (1)

La naturaleza de nuestro planeta no deja de fascinarnos con sus magnífica creaciones. Escenarios únicos, hermosos, algunos de una belleza acongojante, otros majestuosos, otros de un colorido casi irreal. Y están todos ahí, preparados para que los conozcas, para que te maravilles y para que los guardes en tu retina o te dediques a sacarles fotos para compartirlas o para guardarlas para el resto de la vida.

Todos merecen la pena, todos y cada uno. Y no son sólo estos, hay más, en cualquier rincón, en cualquier momento, sólo hay que estar atentos. Pero estos, estos son especialmente singulares. Y lo son cada uno por un motivo diferente. Verás.

La Calzada del Gigante, Irlanda del Norte | Wikimedia

La calzada del Gigante

Un capricho que cualquiera diría no es fruto de la naturaleza si no de la mano del hombre, pero de un hombre de unas dimensiones colosales que le habría dedicado un inmenso tiempo a ello. La Calzada del Gigante, en Irlanda del Norte, está formada por columnas de basalto hexagonales. Pero no son un puñado, son alrededor de 40 mil columnas de basalto!!! Un lugar único que uno no puede dejar de visitar.

Pammukale, turquía | volcaneshistoricos.com

Pamukkale, el castillo de cascadas blancas de algodón

Son unas de las formaciones naturales más curiosas y mágicas. Una serie de terrazas blancas inundadas por aguas cristalinas en las que uno no puede más que soñar en bañarse. Tanto es así que el turismo casi se las carga y se ha tenido que emprender un largo plan de recuperación con el que no sólo recuperarlas si no conservarlas. Las cascadas blancas de Pamukkale, en Turquía, son por su valor Patrimonio de la Humanidad, menos mal. Un lugar para ver y respetar.

Thorhammer, Cañón Bryce, Estados Unidos | Wikimedia

Cañón Bryce

Un capricho de la naturaleza en la que han jugado un papel fundamental el tiempo, el clima, la materia... para crear formas únicas a base de erosión. Cañones de 2.700 metros de produndidad, formaciones rocosas caprichosas, pináculos de piedra en un equilibrio misterioso, sinuosos barrancos y una naturalezasalvaje donde la mano del hombre aun no ha metido mano. Eso sin decirte que es parte de la historia de las películas del oeste. Un Parque Natural que compite con Monument Valley o con el Gran Cañón, en Estados Unidos.

Lagos de Plitvice, Croacia | Wikimedia - Carbonbasedlifeforms

Los 16 lagos de Plitvice

Conectados unos con otros, cascada con cascada, con una sucesión de remansos de agua cristalina de increíbles colores que contrastan con el colorido de los bosques y la vegetación que los rodea hasta convertirse en un lugar mágico. Además están perfectamente preparados para difrutarlos caminando, por preciosos senderos y plataformas de madera al borde de los lagos. Los lagos de Plitvice, los 16 lagos, están en Croacia, no muy lejos y son fácilmente accesibles.

Valle de los Diez Picos y el lago Moraine, Canadá | Wikimedia

El Valle de los Diez Picos y el lago Moraine

Un valle de montañas con más de 3 mil metros de altitud esta sobrecogedor como concepto. Pero si le sumas un lago como el Moraine, de aguas claras, cristalinas y azuladas y densos bosques de coníferas de un intenso verde oscuro, la foto es impresionante. Aunque lo más impresionante ante las dimensiones de los macizos de roca es nuestra propia dimensión relativa, la nuestra, ante semejante belleza y tamaño. Una especie de paraíso que está en las Rocosas de Canadá, en el Parque Nacional de Banff, Alberta.

Son cinco, para empezar, porque hay muchos lugares más, espectaculares y diferentes todos, que merecen la pena. Ve tomando nota y haciendo planes.