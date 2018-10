Los seres sobrenaturales y las almas de los muertos toman Derry-Londonderry

Entre este mundo y el más allá no hay una frontera demasiado evidente, y no la hay porque los seres sobrenaturales y las almas de los muertos toman las ciudades al menos una vez al año. Y en Derry-Londonderry especialmente, en Irlanda del Norte. Solo hay que dejar volar la imaginación y unirse a una celebración única. Una celebración que llega cargada de eventos macabros y de espantosa diversión para toda la familia. Es la noche de Halloween.

Mercados, desfiles, tours especiales y más de 100 actos en 40 localizaciones, Derry-Londonderry espera a todos aquellos que quieran celebrar la noche más terrorífica del año. La ciudad se vuelca por completo en la que está considerada como la fiesta de Halloween más grande de Europa, y una de las mejores del mundo, desbancando incluso a las incuestionables celebraciones de Halloween de lugares como Salem, Sleepy Hollow o Transilvania. Hasta el New York Times designó a Derry-Londonderry como uno de los seis destinos más aterradores para vivir esta noche tan especial.

Ocho espeluznantes días, para disfrutar de más de un centenar de misteriosos eventos como “Return of the Ancients”, la celebración más terrorífica y divertida, un desfile y los fuegos artificiales del 31 de octubre. Y otras atracciones como “Awakening the Walls”, un recorrido de animación iluminado en la que participan 30 actuaciones de artistas locales e internacionales los días 28, 29 y 30 de octubre en escenarios únicos como la Catedral Quarter, el Craft Village y las Murallas, que este año además celebran su 400 aniversario.

La programación se completará con la instalación del "Museo de la Luna" en el edificio Guildhall , el Festival Jack O’Lantern el 31 de octubre, sesiones de cuentos sobre fantasmas, noches de miedo, visitas embrujadas y pasajes del terror, el Haunted Harvest Market, Samhain Sessions o una feria de monstruos, entre otras escalofriantes propuestas.

Además el espectacular desfile de disfraces de este año se centrará en una temática especial que evocará los antiguos orígenes de Halloween e involucrará a cerca de 1.000 participantes. En Derry-Londonderry vas a poder retroceder hasta el año 100 d.C. para rememorar el “Samhain”, en gaélico el fin del verano, un rito pagano de origen celta con el que sus antepasados celebraban el final de un ciclo o el cambio de estación, y la cosecha, en una noche en la que creían que los muertos regresaban a sus antiguas casas. No fue hasta el siglo VII, cuando esta celebración de origen irlandés recibió el nombre de Halloween, coincidiendo con la creación del Día de Todos los Santos por parte de la Iglesia. Una festividad, irlandesa que se ha popularizado también en el continente americano y también en muchos otros lugares, entre ellos España.

Los muertos nunca olvidan dónde fueron felices… por eso sus espíritus, fantasmas, murallas encantadas de más de cuatro siglos de antigüedad y seres aterradores aguardan para dejar sin aliento a los más atrevidos a orillas del río Foyle, en la isla que les llamó por primera vez. Atrévete a vivir la noche de Halloween en su compañía.

Derry es la única ciudad completamente amurallada en Irlanda y el Reino Unido y tiene 400 años de antigüedad. Pasea por el Puente de la Paz, el que atraviesa el río Foyle, y acércate a Ebrington Square para descubrir uno de los barrios más punteros en el que se ubican algunos de los restaurantes y bares más nuevos. Y si quieres naturaleza, descubre la cordillera Sperrin en Strabane, una de las cadenas montañosas más grandes de Irlanda, y una de las más vírgenes de la isla.

