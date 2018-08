Llega la magia del invierno

El invierno ya está aquí, y la nieve y el frío acaban de hacer acto de presencia, en la mayor parte del norte de los Estados Unidos y en Canadá. Pero esto no es un motivo para quedarse en casa recogido. Con esta temporada blanca llegan mil actividades divertidas y mágicas a todas partes. El esquí es probablemente una de estas actividades más conocidas y apreciadas, pero hay mucho más. Hoy os proponemos algunas atracciones ideales para toda la familia. Prepárate para disfrutar de un invierno mágico.

Ice Castles, es una empresa de entretenimiento con sede en Utah, que se ha especializado en eventos a gran escala, pero exclusivamente en eventos que tienen que ver con un material: el hielo. Hablamos de los Castillos de Hielo. Poco conocidos en España, son una de las atracciones estrella del invierno en Norteamérica. Disfrutar de esta divertida experiencia en lugares como Utah, Minnesota, Wisconsin, New Hampshire y también en Canadá es nuestra propuesta.

En Midway, Utah, los castillos están hechos con miles y miles de carámbanos y son realmente dignos de admiración. No olvides llevar tu cámara de fotos. Y después, y para completar la experiencia, puedes dar un paseo en trineo tirado por caballos alrededor del Homestead Resort. O mucho mejor, darte un baño o bucear en el Cráter Homestead. una actividad única en Midway Utah Resort. Dentro de una roca a 55 pies de altura por debajo de la superficie, a este espacio geotérmico se accede a través de un túnel en la roca. Prepárate para disfrutar de agua mineral cristalina. Este cráter es además el único destino de buceo en agua caliente en los Estados Unidos.

Castillos de Hielo | Ice Castles, LLC

En Minnesota, el castillo de hielo se ubica en la histórica ciudad fluvial de Stillwater, una ciudad conocida como una de las ciudades más pintorescas de América y lugar de nacimiento del estado.Stillwater es una ciudad vibrante en la que hay muchísimas cosas que ver y que hacer. En el Castillo de hielo de la ciudad vas a poder conocer a las princesas encantadas y hacerte una foto con ellas en su casa congelada. Las princesas saludarán a los invitados fuera de los castillos de hielo los sábados y los domingos de 12h a 17h. También habrá espectáculos con fuego, y noches dedicadas a la observación de las estrellas con un experto en astronomía.

Wisconsin Dells, en Wisconsin, es una ciudad famosa sus parques acuáticos, pero esa no es la única razón para visitarla. De hecho, Wisconsin Dells es uno de los lugares de vacaciones más populares de este estado en invierno. Aquí podrás disfrutar de los mejores eventos, atracciones de lujo, hoteles fantásticos y, lo más importante aparte del Castillo de Hielo, de los mejores parques acuáticos cubiertos. ¿A qué ya te has animado?

En Lincoln, en New Hampshire, el castillo de hielo acaba de abrir sus puertas. Aquí podrás disfrutar de la majestuosidad de sus paisajes en un paseo panorámico a lo largo de la carretera Kancamagus, o en un paseo a bordo del ferrocarril Hobo a través de las montañas blancas, o hasta la cima del Mt Washington el pico más alto del noreste del país en el tren Mt Washington Cog. Pero también, y si lo tuyo son los deportes de invierno, disfrutar del mejor esquí de montaña en Cannon Mountain o en Loon Mountains.

Y en Canadá, el Castillo de Hielo se puede disfrutar en Edmonton, en Alberta. Una ciudad ideal para visitar en invierno donde además podrás disfrutar de la naturaleza en el increíble Valle del Río. Prepárate para las mejores actividades en familia. En Edmonton hay trineos, patinaje sobre hielo, esquí de fondo y raquetas de nieve en nieve fresca recién caída. Esta ciudad tiene un compromiso con la naturaleza, las artes, los festivales y cuenta con parques increíbles.

Castillos de Hielo | Ice Castles, LLC ©Ryan Davis

Y una cosa más, vayas al destino de Castillos de Hielo que vayas, aquí van unos consejos imprescindibles. Tips para que disfrutes al máximo. Tienes que llevar botas, la superficie por la que vas a caminar dentro de los castillos está hecha con hielo triturado, y aunque no tiene por qué resbalar, el calzado apropiado es fundamental. Compra tus entradas con anterioridad y así reservas tu hora de llegada y no tienes que esperar para entrar. Llega al menos con 30 minutos de antelación, y no te preocupes porque después puedes estar en el castillo todo el tiempo que quieras. No imprimas tus entradas, te llegará un correo electrónico con un código QR que escanearán desde tu teléfono. Haz todas las fotos que quieras y compártelas con el hasta #icecastles. Si vas a ir con los más pequeños, te recomiendan llevar un pequeño trineo en vez de un cochecito. Y muy importante, lleva ropa adecuada y si puedes pantalones para la nieve, guantes y gorro. Así estarás calentito. Más información: Ice Castles

Y nada más, tan solo disfruta de esta preciosa atracción en el destino que elijas.

