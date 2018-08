Las imágenes más espectaculares del Pirineo

Muchas personas tendemos a pensar que tenemos que coger largos vuelos para dar con paisajes capaces de enmudecer. Creemos que los paisajes más salvajes están en Nueva Zelanda o en el Amazonas. Que las mejores montañas son las de los Andes o el Himalaya. Y no estamos equivocados al pensar que son lugares espectaculares, porque eso es cierto. Pero sí que nos equivocamos al no ser conscientes de que no hace falta que nos vayamos muy lejos para deleitarnos con paisajes fascinantes. Y es que los españoles compartimos con Andorra y Francia una de las zonas montañosas más bellas del mundo: los Pirineos.

Estas montañas se extienden desde el Mediterráneo hasta la cordillera Cantábrica formando 430km de bonitos lugares. A veces, incluso, estos lugares te hacen creer que puedes tocar el cielo. Y es que sus picos más altos, como el Aneto o la Pica d’Estats, superan los 3.000 metros de altitud.

Sea como sea, los Pirineos forman paisajes increíbles que debes juzgar por ti mismo. Por esa misma razón te dejamos con una galería de imágenes que te hará disfrutar de los rincones más bonitos que nos deja esta cordillera montañosa que tenemos la suerte de tener tan cerca de casa.