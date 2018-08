Fotos que no pueden faltar en tu álbum de Londres

Londres es una de las ciudades más visitadas del mundo y por tanto también una de las más fotografiadas. De hecho, cada uno de sus rincones invita a sacar la cámara del bolso e inmortalizar el momento. Sin embargo, de ese modo no se acabaría de disfrutar al cien por cien del viaje, porque se estaría más pendiente de sacar buenas instantáneas que de vivir el ambiente londinense.

Pero si tú eres un amante de las fotografía y por supuesto, quieres captar la esencia de Londres para montar tu propio álbum, éstas son las fotos que debes tomar.

Parada de metro

Parada de metro | Londres

El metro de Londres es muy conocido y por tanto también lo son sus paradas y su símbolo. Todo el mundo es capaz de reconocer que la imagen que está viendo pertenece a la capital de Inglaterra. Pero sin duda, la parada de metro que más veces se fotografía es la de Westminster… seguramente porque de fondo puede salir el precioso Big Ben.

Big Ben

Big Ben | Londres

Por supuesto, si se sacan fotos con él de fondo es porque merece un millón de fotografías por él mismo. Es quizá el símbolo de Londres, por lo que no puede faltar jamás en tu álbum de fotos de tu viaje a esta ciudad.

Notting Hill

Notting Hill | Londres

Las casitas de colores de Notting Hill son otro de los imprescindibles de la ciudad. Pasear admirando estas divertidas fachadas es algo que no debes perderte y sacarle unas cuántas fotos es algo que no vas a poder evitar. Quieras o no, Notting Hill invita a ello.

Las cabinas rojas

Cabinas | Londres

Si hablamos de símbolos tampoco podemos olvidarnos de sus particulares cabinas telefónicas. Es todo un clásico fotografiarse con una de ellas (eso sí, evita simular que hablas por teléfono), sobre todo con la que tiene de fondo el Big Ben. O como mínimo, es imprescindible inmortalizar a una de ellas, aunque no salgas tú al lado.

Picadilly Circus

Picadilly Circus | Londres

¿Quién va a Londres y no visita Picadilly Circus? Sobre todo por la noche, cuando las luces de neón iluminan la zona, es verdaderamente bonito. ¡Tienes que guardar esa magia en tu álbum de fotos para no olvidarla nunca!

London Eye

London Eye | Londres

Antes hablábamos de símbolos y por tanto, otro que no debe faltar en tu reportaje fotográfico es el London Eye. La gran noria situada a orillas del río Támesis es preciosa de día, así como también lo son las vistas que hay cuando subes a ellas. Pero también es preciosa de noche, cuando se ilumina con colores y destaca en medio de la oscuridad.

Tower Bridge

London Bridge | The London Pass

Este puente es monumental, diferente y precioso. Necesitas ir, admirarlo, disfrutarlo y por supuesto, capturarlo en una imagen que te haga recordar siempre su bell