En busca de los Caminos Celestiales

Viajamos este verano a Alemania, y lo hacemos en busca de la s estrellas. ¿Y cómo? pues siguiendo una ruta, una ruta que nos irá narrando historias asombrosas. Un camino mágico que aúna arqueología y astronomía. Prepárate para disfrutar de las estrellas con una ruta temática, la conocida como Caminos del Firmamento.

Una ruta temática que transcurre por la región de Sajonia-Anhalt, de unos 150 kilómetros en total y que nos va a transportar a mundos lejanos, a épocas anteriores , y que nos va a sumergir en fascinantes visiones del futuro en cuatro interesantes estaciones que no puedes dejar de visitar.

Esotérica, única y sorprendente, así es la ruta, y así es el mensaje del Camino del Firmamento. Porque el mensaje es claro y sencillo, y es que las personas que vivían allí hace 3.600 años no eran muy diferentes de nosotros, y que como nosotros, buscaban encontrar los secretos y el sentido de la vida. Y de noche observaban las mismas estrellas que observamos hoy.

Sajonia-Anhalten en Alemania, no es solo una región de fabulosos castillos y deliciosos vinos, también es una región que esconde tesoros únicos, tesoros que tu puedes descubrir este verano.

El disco celeste de Nebra. Seguro que sientes curiosidad por lo que te estaos contando. Y es que en 1999, se produjo un espectacular hallazgo, podríamos decir que se trató del hallazgo del siglo, y fue en el municipio de Mittelberg. Apareció un legendario disco celeste, el disco celeste de Nebra con incrustaciones de oro y de 3.600 años de antigüedad. Un disco fundido en una pieza de bronce de cerca de dos kilos, casi circular y con un diámetro de unos 32 centímetros. Un disco celeste en el que se puede ver claramente un barco a modo de elemento místico, en su viaje por un océano celestial, el sol, la luna, las estrellas y una constelación de siete puntos dorados estelares que representan a las Pléyades, estrellas que en muchas culturas son consideradas como las estrellas del calendario ya que a lo largo de un año nacen y se ponen exactamente una vez.

Disco celeste de Nebra | LDA Sachsen-Anhalt, Foto: J. Lipták

Es un hallazgo curioso que hoy podemos ver en el Museo Estatal de la Prehistoria de Halle, uno de los museos arqueológicos más importantes de Europa. Sin duda te asombrará ver este disco celeste en una sala coronada por 70.000 estrellas junto con el resto de objetos encontrados en sus inmediaciones. Curioso por lo que representa y por cuándo fue utilizado. El disco celeste de Nebra es la representación más antigua que se conoce de la bóveda celeste y de los fenómenos astronómicos. Sin duda un objeto misterioso del que probablemente desconocías su existencia.

Y cerca del lugar de este hallazgo, en Nebra, flota la estación de los Caminos del firmamento "Arca de Nebra" como centro de esta ruta.

Arca de Nebra | Himmelswege

Un centro de interpretación a modo de barca celestial sobre el municipio de Unstruttal, perfecto para amantes de la historia. Y a solo 18 kilómetros de allí, se descubrió también la tumba megalítica de la diosa del dolmen de Langeneichstädt.

¿Es el Stonehenge de Alemania?

A unos 30 kilómetros de Nebra, en Goseck, nos vamos a encontrar unos 1.675 troncos de roble que emergen del suelo. Aquí se ubica el observatorio solar más antiguo del mundo, descubierto en 1991 y que se puede disfrutar tal y cómo esta ahora gracias a una reconstrucción. El Ringheiligtum Pömmelte también se conoce como el Stonehenge alemán: es similar en estructura arquitectónica al famoso inglés. Sin embargo, la construcción en Pömmelte no estaba hecha de piedras grandes, sino de miles de troncos de árboles.

Ringheiligtum Pömmelte. Observatorio solar | Germany.Travel

Ambas plantas datan del final de la Edad de Piedra y tienen más de 4.000 años de antigüedad.

Este es un lugar lleno de magia, un lugar fascinante y un lugar de culto en la antigüedad. Los magos de la Edad de Piedra ya exploraban el cielo 2.000 años antes de Stonehenge, algo que probablemente no sabías. Y no solo eso, sino que también se preguntaban cuál era el sentido de la vida, de dónde venimos y a dónde vamos. Si eres de los que disfrutan con las historias del pasado, te encantará el impresionante efecto óptico de este santuario de la Edad de Piedra. Pero no solo este efecto, más sorprendente es si cabe la particular acústica en el interior del recinto. Imprescindible una visita a esta obra maestra de la historia europea.

