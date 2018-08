Dormir bajo las estrellas en un lugar remoto

Seguro que te interesa

El safari más impactante, en una casa-árbol transparente

Un viaje en familia a la reserva costera de Maputaland

La Reserva Natural Kagga Kamma se encuentra en una zona silvestre de la cordillera de Cederberg, cerca de Ceres, en la provincia Occidental del Cabo en Sudáfrica. Una zona histórica que fue antaño hogar de los bosquimanos. Un lugar espiritual tranquilo y remoto, en donde abundan fascinantes formaciones rocosas, pinturas de bosquimanos, montañas majestuosas y paisajes espectaculares. Un refugio ideal, lejos de todo, a tan solo 3 horas de la capital, Ciudad del Cabo.

Kagga Kamma's Bushman Lodge | Kagga Kamma's Bushman Lodge

Además de restaurante, bar, spa y una amplia sala de estar. Hay Wifi disponible en el bar, aunque no hay cobertura para el móvil, por lo que se convierte en un gran destino para escapar cualquier día del año.

Pero lo mejor de este lodge es el alojamiento. Cuevas entre las rocas de arenisca con terraza privada y cuarto de baño, y camas King size o dos camas individuales. Las cuevas han sido diseñadas para encajar en el entorno. Una ciudad de piedra pero con todas las comodidades de hoy en día, y elegantemente decoradas. Precios desde 280 euros por persona y noche.

Y para los más románticos, nada como descansar en una suite muy especial, la Suite Star. Una habitación al aire libre para dos personas sin techos y sin paredes. Para dormir rodeado de naturaleza en un lugar más hermoso y remoto. Una experiencia única en plana naturaleza bajo el cielo estrellado que no hay que dejar de vivir. Una aventura que comienza con un viaje en moto hasta una ubicación única, donde te dejarán con antorchas y linternas, hasta el día siguiente. Con una cena alrededor de una fogata e impresionantes vistas de la gran reserva natural, no hay una experiencia igual.

Suite Star. Kagga Kamma | Kagga Kamma's Bushman Lodge

El restaurante de Kagga Kamma's Bushman Lodge sirve desayunos, almuerzos y cenas. Una suntuosa cocina sudafricana, que incluye platos de venado y una excelente selección de vinos de Cape Winelands. Y lo hace también en una boma al aire libre para disfrutar de las cenas bajo el cielo de estrellas.

El spa ofrece tratamientos para sentirse relajado y rejuvenecido. Tratamientos de salud y belleza que incluyen tratamientos faciales, masajes, tintado, manicura, pedicura y otros.

Rústico, y en plena naturaleza, integrado a la perfección entre unos afloramientos rocosos, Kagga Kamma cuenta con una piscina al aire libre, y ofrece a sus huéspedes emocionantes excursiones en bicicleta, en quad, rutas en 4x4, senderismo y ciclismo de montaña en la propia reserva. Además, este lodge ofrece un hermoso lugar para observar las estrellas, algo que lejos de la contaminación lumínica se convierte es todo un espectáculo.

Llegar no es fácil, hay que hacerlo en un vehículo adecuado para la ocasión, y no esperes un destino de safari, porque no lo es. Este alojamiento es muy rústico, adecuado para los que buscan un alojamiento cómodo y sencillo, pero no de lujo. Las noches son frías, pero durante el día las temperaturas pueden llegar a ser muy altas. Y hay que tener en cuenta que la zona civilizada más cercana se encuentra a entre 60 y 100 kilómetros de distancia. El lodge ofrece suministro eléctrico limitado.

Kagga Kamma's Bushman Lodge | Kagga Kamma's Bushman Lodge

Kagga Kamma es un lodge de cuevas único en una zona famosa por su belleza escénica intacta y su tranquilidad eterna. Es sin duda uno de esos destinos mágicos en los que perderse y recuperar la a paz y la serenidad. Solo hay que disfrutarlo. Más información: Kagga Kamma's Bushman Lodge

También te puede interesar

Cómo dar la vuelta a Sudáfrica en 13 días

Pitcairn, el paraíso turístico más remoto del mundo