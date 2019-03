¿Desde dónde puedo disfrutar de la mejor vista de Nueva York?

A la hora de visitar Nueva York, una de las principales expectativas que tenemos es encontrarnos con maravillosas vistas de ciudad. Si bien es cierto que Manhattan impresiona desde cualquier perspectiva (ya desde la llegada del aeropuerto si hacemos el trayecto en coche), la imagen que tenemos de ese skyline perfectamente definido es una de las que queremos contemplar con nuestros propios ojos. Pero, cuando se trata de esta ciudad, no sólo tenemos una opción. Es una de sus grandes maravillas: hay planes en cada esquina, hay cosas que ver en cada calle y hay miradores donde ni siquiera imaginamos.

Cuando viajamos con tiempo y con un gran presupuesto, la respuesta es sencilla: visitamos todos. Cuantos más miradores podamos pisar, más imágenes inolvidables nos llevaremos de Manhattan y de Nueva York. Pero la cosa se complica cuando nuestras vacaciones no son demasiado largas y cuando nuestro presupuesto es algo ajustado, y, por tanto, tenemos que quedarnos con uno o con varios en concreto. Por eso, queremos repasar los principales y darte nuestro veredicto, decirte cuál es, para nosotros, la mejor vista de Nueva York. Quizá así te cueste menos escoger.

One World Observatory | Wikimedia Commons

One World Observatory

Este es el mirador más alto de Nueva York y se encuentra ubicado en el One World Trade Center, el edificio más alto de toda la ciudad y de Estados Unidos. Como bien sabrás, este edificio fue levantado donde antes se encontraban las Torres Gemelas, por lo que está más al sur que otros miradores como el Top of the Rock. Esto, junto con la panorámica 360 que se nos ofrece en la planta 100, nos permite contemplar zonas que no se pueden ver desde las otras grandes azoteas de la ciudad. Desde lo alto del One World Observatory podemos ver el Empire State, Time Square, la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn y hasta la ciudad de Nueva Jersey. Eso sí, se trata de un observatorio cubierto, todo lo vemos a través de un cristal que no refleja (y no tiene ningún efecto negativo en las fotografías).

Top of the Rock | Wikimedia Commons

Top of the Rock

Otro de los miradores más admirados de Manhattan es el Top of the Rock, en Rockefeller Center. El observatorio aquí se encuentra entre las plantas 67 y 70, y es que se ofrecen diferentes vistas, algunas a cubierto, otras al aire libre pero con un cristal de por medio y otras sin absolutamente nada de protección más allá de una barandilla baja. En él, tenemos la oportunidad de disfrutar de una panorámica única de Manhattan y de unas vistas inmejorables del Empire State Building y del Central Park. Hay quien prefiere subir de noche, para así ver el ya mencionado Empire State iluminado, pero hay que tener en cuenta que de esta manera nos perdemos la otra cara de la moneda, ya que el pulmón de Nueva York prácticamente no se ve en la oscuridad. También se trata de un observatorio 360, en pleno corazón de Manhattan.

Empire State Building | Wikipedia

Empire State Building

Quizá este sea el más conocido. Todo aquel que sueña con viajar a Nueva York, también sueña con subir al Empire State Building, uno de los principales iconos de la ciudad. Aquí las vistas son similares a las del Top of the Rock en el sentido de que podemos contemplar el corazón de Manhattan desde lo alto. Pero nos perdemos Central Park y, por supuesto, nos perdemos el propio Empire State. Uno de los principales atractivos de este mirador, especialmente para aquellos que verdaderamente estén enamorados de la ciudad, es la imagen del edificio Chrysler que tenemos. Es posible que sea una de las mejores de toda la ciudad, la cual se ve mejorada con los prismáticos (gratuitos) que encontramos en el mirador.

Helicóptero | Rosa Suria

Helicóptero

Por último, tenemos otra opción para disfrutar de unas vistas desde lo alto de la ciudad: el vuelo en helicóptero. Es una de las actividades más demandadas por turistas y por los propios habitantes de la ciudad, y es que te permite acercarte a ella desde un punto de vista que jamás habrías imaginado. Las diferentes empresas que realizan estos vuelos ofertan distintos recorridos, de mayor o menor tiempo, así como distintas opciones en lo que al helicóptero se refiere (cerrado o sin puertas). Lo que todas comparten son las increíbles vistas de Nueva York, especialmente de Manhattan, y de Nueva Jersey que nos ofrecen. Rozando el Empire State Building, sobrevolando el Central Park y contemplando la locura de Times Square desde lo alto. Un espectáculo para los cinco sentidos.

DUMBO | Flickr

DUMBO

Pasamos ahora a otro tipo de vista de Manhattan. Nos hemos centrado en las vistas desde lo alto, pero no son las únicas (ni tienen por qué ser las mejores). Si quieres disfrutar de una panorámica de parte del skyline de Nueva York, una de las mejores opciones la encontrarás en el DUMBO Park. Al lado del Puente de Brooklyn, esta tranquila zona, cada vez más de moda, te permitirá disfrutar de la ciudad de una manera diferente. Nuestra recomendación es que antes de cruzar el puente, hagas una pequeña parada en la zona del embarcadero de DUMBO, donde contemplarás unas vistas únicas.

Governors Island | Wikimedia

Governors Island

Si vas con algo de tiempo y quieres contemplar el skyline de Manhattan a lo lejos, no dudes en visitar Governors Island. La isla está abierta a los visitantes desde mayo hasta octubre y se debe llegar a ella en un ferry que generalmente cuesta 3 dólares (ida y vuelta), pero que es totalmente gratuito los fines de semana. Allí, podrás disfrutar de un tranquilo paseo, conocer la historia de un rincón de Nueva York que pocos conocen y, por supuesto, gozar con las increíbles vistas de Manhattan que nos ofrece.

Liberty State Park | Flickr

Liberty State Park

Otra de las opciones para disfrutar de unas bonitas vistas de Nueva York es pasarse por la vecina Nueva Jersey. Quien haya estado, sabrá que las opciones son infinitas, pero nosotros nos vamos a quedar con el Liberty State Park. Desde esa zona, a la que se puede llegar fácilmente en ferry, podemos disfrutar de una de las mejores panorámicas de Manhattan, llegando a divisar todos los principales edificios del corazón de Nueva York. Además, allí podrás visitar el Empty Sky Memorial, homenaje a las víctimas del 11S.

VEREDICTO

Es complicado quedarse con una sola opción, lo sabemos. Pero si buscas unas vistas espectaculares de Nueva York, que te dejen sin habla y en las que, además, no te pierdas nada, debes apostar por el vuelo en helicóptero. Es, sin duda, la opción más completa y sorprendente de todas. Y merece enormemente la pena.