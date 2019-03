5 destinos del Caribe en los que vivir las vacaciones que mereces

Si piensas en tus próximas vacaciones seguro que una playa paradisíaca, un cóctel, el sol en lo alto del cielo y una agradable música de fondo forman parte del cuadro que pintas casi automáticamente en tu cabeza; esas son, sin duda, las vacaciones que mereces pero ¿dónde vivirlas? nosotros lo tenemos claro, en el Caribe porque aquel rincón del planeta es un paraíso tropical que tiene poco o nada que envidiar a lugares tan idílicos como las Maldivas con una ventaja, viajar hoy en día al Caribe no es tan caro como a otros paraísos.

¿Una ventaja? en realidad son más, no sólo es el clima ni la posibilidad de encontrar un paquete de viaje con buena relación calidad/precio, es el destino en sí, es la República Dominicana, el lugar donde dicen están algunas de las mejores playas del Caribe (que es tanto como decir algunas de las mejores playas del mundo), es México tanto en Cancún como en la Riviera Maya, no sólo por sus playas, que también, sino por los magníficos vestigios Mayas que visitarás y lo que descubrirás acerca de las poblaciones que se encontraron Colón y quienes le siguieron tras el descubrimiento de América, es también el intenso encanto de La Habana que si conquistó a Hemingway ¿cómo no va a conquistarnos a nosotros? y es el encanto histórico de Puerto Rico, país hermano y amigo.

Ahora dinos ¿dónde irás? a continuación te damos alguna pista más acerca de estos destinos para ayudarte a decidir.

Punta Cana | Pixabay

Punta Cana, en la República Dominicana

Aquí se va a descansar y salir de fiesta, a disfrutar de las magníficas playas sabiendo que es aquí donde encontrarás los viajes más asequibles entre todos los que tienen por destino El Caribe.

Tulum, Riviera Maya | Pixabay

Riviera Maya, en México

No negaremos que es nuestro destino predilecto del Caribe porque aquí se combinan dos elementos: la historia y las playas paradisíacas; no puedes regresar de la Riviera Maya sin visitar la pirámide de Chichén Itza , sin sobrecogerte ante el campo del misterioso juego de la pelota maya (en el que el que se cree había sacrificios humanos en honor de los ganadores) o sin asomarte a un cenote.

La Habana, Cuba | Pixabay

La Habana, en Cuba

La Habana es una ciudad que sobrecoge por muchas razones, te sorprende y enamora el encanto de la Habana Vieja, acercarte a la casa en la que vivió Hemingway o tomar un mojito en su famosa Bodeguita del Medio, junto a la plaza de la Catedral.

San Juan de Puerto Rico | Pixabay

San Juan de Puerto Rico

Quienes la visitan dicen que es una de las ciudades históricas más bellas del mundo, de hecho es a día de hoy la ciudad más antigua de Estados Unidos (siendo como es Puerto Rico un estado libre asociado de Estados Unidos); aunque la ciudad te enamorará tanto como lo hará la Habana, en sus alrededores podrás darte el gusto de disfrutar de la naturaleza caribeña y sus estupendas playas.

Cancún | Pixabay

Cancún

Es, junto a Acapulco, la zona turística mexicana por excelencia, un enclave creado por y para el turismo por el que pasan millones de visitantes cada año porque, como sucede con la Riviera Maya, desde aquí también podrás descubrir el mundo de los mayas disfrutar de los 22 kilómetros de playas paradisíacas de Cancún.