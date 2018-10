Descubrimos Salzburgo, el destino más bello que jamás habrás encontrado

Si buscamos un destino bello en Europa, no nos engañemos, encontraremos bastantes. Pero quizá uno de los que más llama la atención, por su perfecta combinación entre bellas y armónicas ciudades y naturaleza en su máximo esplendor, es Austria. En pleno centro del continente, rodeado de grandes potencias como Alemania e Italia, nos encontramos este remanso de paz, el hogar de la cultura y la música y uno de los países más bellos y más estéticos no sólo de nuestro entorno, sino de todo el planeta. Y dentro de él, no podemos hacer por menos que destacar Salzburgo.

Tanto la ciudad como la región deberían ser considerados como uno de los mejores destinos de Europa y, sin embargo, sorprendentemente pasan desapercibidos para muchos. Quizá porque estamos acostumbrados a visitar capitales, grandes ciudades, o quizá porque ni siquiera nos hemos parado a observar. Lo que está claro es que si lo hubiéramos hecho no sólo habríamos visitado ya Salzburgo, sino que lo habríamos hecho en más de una ocasión. Y es que estamos hablando de una de las zonas más bellas y espectaculares de nuestro continente.

Para empezar, la ciudad, hogar del músico Mozart, cuenta con numerosos atractivos turísticos. Museos como el del propio compositor, el de Salzburgo o el Museo de Arte Moderno Mönchsberg, la casa natal de Mozart o el Palacio de Mirabell atraen a miles de viajeros de todos los rincones del mundo. Eso sin contar con la belleza de las calles de la ciudad, de sus casas o de sus plazas. Sin darte cuenta, sentirás que estás caminando por una ciudad sacada de un cuento. Es tal y como nos imaginamos algunas de las historias más míticas que llevamos escuchando toda la vida.

Pero esto no es lo único que nos puede ofrecer Salzburgo, ni mucho menos. ¿Recuerdas la mítica ‘Sonrisas y lágrimas’? Sin ir más lejos, el jardín en el que vemos a la protagonista cantando con los niños no es otro que el del palacio anteriormente mencionado, el cual podrás recorrer de arriba a abajo. Y en cuanto a los espectaculares paisajes que vemos en la película, también podemos encontrarlos en la región. Si abandonamos la ciudad y nos atrevemos a visitar pueblos menos conocidos, como pueden ser Hallstatt o Berchtesgaden, nos toparemos con vistas tan maravillosas como las que hemos visto en el largometraje.

Como decimos, naturaleza en estado puro. Pequeños pueblos de aire fantástico, entre montañas, con enormes lagos que reflejan la forma de los árboles y las nubes en sus aguas y con una tranquilidad y una paz que difícilmente podrás disfrutar en otro lugar. Quien visita el país a fondo, aunque alaba la belleza, la historia y la cultura de Viena, siempre deja claro que Salzburgo es el lugar que verdaderamente ha robado su corazón. Una parte de ti se quedará allí y, queriendo o sin querer, siempre llevarás contigo algo de Salzburgo.