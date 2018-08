Cuatro colinas artificiales desde las que disfrutar de las mejores vistas panorámicas de Nueva York

A tan solo siete minutos en ferry de Lower Manhattan, la isla de Governors Island, es el lugar perfecto en el que disfrutar de una jornada diferente. Después de recorrer el asfalto y callejear entre rascacielos, no hay nada mejor que un día tranquilo en familia o en pareja lejos del bullicio y del tráfico. En este rincón secreto de Nueva York podemos pasar una jornada diferente y disfrutar del buen tiempo y de las mejores vistas de la ciudad, al tiempo que realizamos las mejores actividades al aire libre. La naturaleza y el entretenimiento hacen de esta isla una escapada imprescindible.

Para empezar. en Governors Island, hay cuatro colinas artificiales conocidas como The Hills, unas colinas desde las que las vistas panorámicas del skyline de la ciudad de Nueva York y de la Estatua de la Libertad son simplemente increíbles. Cuatro colinas que tienen nombre propio.

Grassy Hill tiene de unos 8 metros de altura y con una suave pendiente cubierta de césped ofrece las mejores vistas del skyline de Manhattan.

Slide Hill . Governors Island | NYC & Company. Foto: Timothy Schenck

Slide Hill de unos 12 metros de altura, es la favorita de los más pequeños porque cuenta con cuatro toboganes entre los que se encuentra el tobogán más largo de la ciudad, de 17 metros de longitud.

Discovery Hill también de unos 12 metros de altura, cuenta con una a atracción diferente, una escultura en forma de cabaña realizada por la artista internacional Rachel Whiteread.

Y por último Outlook Hill, con sus 21 metros de altura, ofrece vistas panorámicas de la Estatua de la Libertad y del skyline de Manhattan, Brooklyn y de la ciudad de Jersey.

También y desde la llegada del buen tiempo, Adventures at GI, es el mejor lugar de diversión y entretenimiento para los niños. Con actividades como la escalada y atracciones como laberintos y tirolinas, y también espacios para relajarse como las hamacas de Hammock Grove, para los que simplemente quieran descansar.

A partir de junio, también será posible alquilar kayaks de forma gratuita, una manera perfecta de pasar una tarde de verano

Governors Island es una zona peatonal en la que los coches brillan por su ausencia, por lo que los ciclistas pueden aprovechar los caminos alquilando bicicletas a través del programa Free Bike Mornings de Blazing Saddles. Además, también esta disponible ne la isla el servicio de alquiler de bicis de la ciudad, Citi Bike, localizado en Yankee Pier y en Soisson's Landing.

Si viajas con los más pequeños de la casa, les encantará play:groundNYC. 4.500 metros cuadrados en los que los niños pueden aprender muchas cosas jugando con materiales con los que podrán construir y destruir cosas, así como practicar habilidades con herramientas de mano.

Para los amantes de la naturaleza, NYC Audubon Summer Residency ofrece paseos con avistamiento de aves alrededor de la isla, así como talleres de arte y de manualidades para niños, y proyectos de arte relacionados con las aves.

Otros eventos destacados en Governors Island serán el 12th Annual Jazz Age Lawn Party el día 10 y 11 de junio; el Governors Island Swim el día 1 de julio; el Brooklyn Music Festival el día 6 de agosto y el picnic Popup Dinner Governors Island el día 9 de septiembre.

Y si este verano decides darte una vuelta por Governors Island encontrarás nuevas propuestas gastronómicas. Tres beer gardens; uno de ellos parte de Island Oyster que servirá mariscos frescos y cócteles. y Little Eva´s con platos elaborados con productos cultivados en la isla, y también cerveza elaborada exclusivamente por Alphabet City Beer Company, así como deliciosos embutidos y salchichas en Edi and the Wolf. Además, muchas otras especialidades culinarias en Liggett Terrace.

Pero si hay algo mágico en Governors Island es deleitarse con una impresionante puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad y permanecer hasta las últimas horas del día en la isla, gracias al servicio de ferry con vuelta a Manhattan.

De hecho, llegar a Governors Island es fácil. Dos ferris salen desde el Battery Maritime Building en Lower Manhattan y circulan con frecuencias de una hora de lunes a viernes, y cada media hora durante los fines de semana. Y los sábados y los domingos hasta las 11h 30 de la mañana el viaje es gratis.

La isla también es accesible los sábados y los domingos desde el Pier 1 del Brooklyn Bridge Park. Y a partir del 1 de junio, un nuevo ferry cubrirá el servicio de verano desde Red Hook en Brooklyn a Governors Island. Así que no tienes excusa para no acercarte a conocer esta isla en el corazón del puerto de Nueva York.

Governors Island es un mundo en sí mismo. Una isla única que abre todos los días hasta el 1 de octubre.

Para más información y más actividades de verano puedes visitar nycgo.com/summer.

