Al ser humano siempre le ha gustado hacer todo a lo grande. Aunque el arte minimalista triunfa y tiene su punto, hay aspectos en los que no nos sirve la sencillez. Sin ir más lejos, muchas veces, cuando organizamos nuestras vacaciones, buscamos lo más lujoso, lo más exclusivo, lo más en todos los sentidos. Y un claro ejemplo de ello lo tenemos en los cruceros. Si ya el simple hecho de visitar diferentes destinos turísticos y viajar sobre un barco con todas las comodidades posibles podría ser calificado como ‘lo más’, imagina hacerlo en un barco espectacular, casi imposible de imaginar.

Esa es la meta que se han marcado los organizadores y los diseñadores de estos barcos, que cada vez son más grandes, más exclusivos y más impresionantes. Parece mentira que a estas alturas puedan seguir sorprendiéndonos, pero es cierto. Queremos traerte una muestra de ello y, por eso, hemos investigado y hemos descubierto cuáles son los 3 cruceros más espectaculares del mundo en este momento. Eso sí, como nunca dejan de superarse, es muy probable que pronto se vean sobrepasados por alguno nuevo.

Symphony of the Seas

Este es, sin duda, el crucero más espectacular de la historia. Un barco prácticamente nuevo, que presentó hace no mucho Royal Caribbean para el verano de 2018. Cuenta con nada más y nada menos que 18 cubiertas y en él pueden viajar más de 8.000 personas entre tripulación y pasajeros, unos números abrumadores, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de un barco.

Con estas dimensiones ya imaginarás que cuenta con todo tipo de servicios y de opciones de ocio y entretenimiento, como un mini-golf, una pared para practicar escalada e incluso un simulador de surf. Pero eso no es todo. Una de sus principales novedades es la inclusión de un enorme tobogán en la zona de popa, el más grande jamás construido para un crucero.

Restaurantes de todo tipo, zonas de paseo con vegetación que no somos capaces de imaginar dentro de un crucero, el Spa más grande que podrás encontrar en un barco y mucho más… Todo ello para que tu viaje sea una experiencia total.

Harmony of the Seas | Cruceros

Harmony of the Seas

Hasta hace bien poco, el Harmony of the Seas era el crucero más grande y espectacular del mundo, ahora superado por el ya mencionado Symphony of the Seas. En este caso, en torno a unas 5.400 personas pueden viajar en él, lo que muestra el enorme salto que se ha dado en muy poco tiempo, ya que fue construido en 2016.

En cuanto a servicios, son muy similares a los de su sucesor, pero quizá en menor escala. En su día, lo que más llamó la atención fue la división del barco en 7 barrios a bordo, algo nunca visto con anterioridad en tales dimensiones. El del Central Park, pensado para paseos relajados rodeados de fauna, es quizá el más llamativo y espectacular. Y es que cuenta con hasta más de 10.000 plantas. Todo ello dentro de un barco, no lo olvidemos.

De nuevo, la oferta en restauración es brutal e incluso cuenta con un bar llevado completamente por robots, algo único si hablamos del mundo de los cruceros. Además, otro de los grandes atractivos del Harmony of the Seas es su teatro, con capacidad para más de 1.300 espectadores, en el que los shows no dejan de sucederse noche tras noche.

Allure of the Seas | Cruceros

Allure of the Seas

Este barco, que ocupa el tercer cajón del podio, es otro de los más espectaculares del mundo y, en definitiva, es prácticamente igual que los anteriores pero a menor escala. De hecho, en esta ocasión hablamos de más o menos unos 5.400 pasajeros, un numero bastante parecido al del Harmony of the Seas. Eso sí, algo menos evolucionado y menos espectacular.

Los 7 barrios de los que hablábamos anteriormente vuelven a estar presentes, ya que se trata de una de las señas de identidad de Royal Caribbean, pero no es lo único que llama la atención del Allure of the Seas. Dentro de estos barrios, se dio mucha importancia a que se dedicara uno de ellos enteramente a los niños, en el que encuentran todo tipo de juegos y actividades de entretenimiento, incluido un tiovivo.

Además, son muchas las tiendas que podemos encontrar en las diferentes zonas del crucero, así como los restaurantes y las opciones de ocio, como un simulador de surf o una espectacular tirolina, para muchas una de las experiencias más increíbles que se pueden vivir en alta mar.