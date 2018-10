Conoce el impresionante alumbrado navideño de Vigo que superará incluso al de la ciudad de Nueva York

Vigo se convierte este año en el destino estrella para disfrutar de estas fiestas navideñas y es que no es para menos: la ciudad quedará iluminada con 9 millones de lámparas led colocadas en más de 300 calles. ¿Quién no tiene ganas de escaparse unos días para disfrutarlo en persona?

Luces de Navidad en Vigo en años previos a 2018 | Ayuntamiento de Vigo

Toda esta iluminación estará repartida en más de 300 árboles de las avenidas principales, fachadas históricas, una cantidad de 1000 arcos, bolas de Navidad gigantes y un rótulo luminoso en la Plaza do Rei de 108 metros cuadrados, el cual felicitará la Navidad a todos aquellos que se acerquen por allí. Además, no podemos olvidarnos del árbol de Porta do Sol, más grande que otros años (31 metros de altura) y con un espectáculo de música y luces que ofrecerá tres pases diarios para disfrutar de ello.

El propio alcalde muestra su orgullo y compara el alumbrado navideño de Vigo con el de otras ciudades como Londres, Tokyo e incluso Nueva York. Por supuesto que Madrid y Barcelona quedarían muy atrás.

Luces de Navidad en Vigo en años anteriores a 2018 | Ayuntamiento de Vigo

El gasto anual para llevar este alumbrado a cabo ha sido de más de 800.000 euros. Sin embargo, el alcalde está convencido de que gracias a ello atraerá a un sinfín de turistas que querrán visitar Vigo y disfrutar del ambiente de en sueño que se creará.

Sin duda y si aún no tienes planes para esos días, le recomendamos que realice una escapada a esta ciudad gallega que le hará sentir como si estuviera verdaderamente en un cuento de Navidad.