Las 7 ciudades que todo instagramer debe visitar una vez en la vida

En un planeta repleto de maravillas como el nuestro, es fácil encontrar belleza en cada rincón. Por eso, cualquier ciudad nos parece perfecta para una buena sesión de fotos, así como nos lo parecen la mayor parte de los paisajes. Captar cómo la luz afecta a cierto lugar dependiendo de la meteorología y del momento del día, capturar la vida de un sitio y, por supuesto, guardar un recuerdo perfecto de ese viaje que tanto esperábamos y que ha sido tan especial y tan importante para nosotros.

Pero lo cierto es que hay algunas ciudades que poseen algunos de los escenarios más deseados por los instagramers de todo el mundo. Ciudades que deberías visitar si sueñas también con tener tu perfil de esta red social rozando la perfección. Aunque te recomendamos que hagas todos los viajes que puedas a todos los destinos que se pongan delante de ti, estas 7 ciudades tienen que aparecer en tu lista de pendientes sí o sí.

Nueva York | Instagram

Nueva York

No podíamos hacer otra cosa que no fuera empezar por la ciudad por excelencia. Nueva York, con su Empire State Building, Times Square, el mirador de The Top of the Rock, la Estatua de la Libertad, el Brooklyn Bridge y un larguísimo etcétera es el sueño de todo instagramer hecho realidad. En cada esquina, en cada calle, en cada cafetería y en cada edificio encontrarás un escenario perfecto para sacar tus dotes de fotógrafo o de modelo.

París | Instagram

París

Otras de esas ciudades que parecen una obra de arte en sí mismas, que muchas veces podríamos llegar a pensar que han sido diseñadas precisamente para convertirse en las protagonistas de eternas y bellas sesiones de fotos es París. Sólo con la Torre Eiffel tendríamos para rato, pero no es ni mucho menos su único atractivo. Sus calles atrapan, así como sus principales atracciones turísticas.

Londres | Instagram

Londres

Continuamos con grandes nombres que no sorprenden. Y es que en toda lista de viajes pendientes deberían estar estos. Londres es, quizá, una de las ciudades más estéticas del planeta. Pese a su caos, la elegancia de su arquitectura transmite una paz especial. Además, cuenta con escenarios mundialmente conocidos como el Big Ben, la Pequeña Venecia, el Buckingham Palace, el London Eye o el Tower Bridge.

Roma | Instagram

Roma

A ese trío de oro se le une la conocida como ciudad eterna. Roma tiene también un encanto especial, una belleza general. No sólo los rincones más conocidos, como el Coliseo, la Fontana di Trevi o la Plaza de España sorprenden con su belleza, sino que las calles más escondidas de la ciudad también lo hacen. Con ese gusto, todo instagramer encuentra en ella una especie de paraíso terrenal.

Abu Dhabi | Instagram

Abu Dhabi

Saliendo de las propuestas más típicas y tradicionales, en la lista de destinos pendientes de cualquier instagramer debería aparecer una ciudad de Oriente Medio, a poder ser cercana a un desierto. Abu Dhabi es, quizá, el lugar perfecto. Y es que además de ser espectacular por su modernidad, cuenta con una de las mezquitas más bellas del mundo y un espectacular desierto en el que las fotos serán de otro mundo.

Moscú | Instagram

Moscú

Por supuesto, Rusia es otro de los lugares que todo el mundo debería visitar, incluidos los amantes de la fotografía. Aunque cualquiera de sus ciudades principales nos serviría, nos quedamos con Moscú, con su Plaza Roja y con su imponente arquitectura, en la que el color es protagonista. Si además tienes el valor de viajar allí en invierno, tu Instagram será la envidia de todo el planeta.

Barcelona | Wikipedia

Barcelona

Por último, pero no por ello menos importante, no podía faltarnos una de las ciudades más bellas de nuestro país. Barcelona se ha convertido en uno de los destinos turísticos más admirados a nivel internacional, también para los amantes de la fotografía. En la ciudad condal encontrarás escenarios únicos, cargados de arte, de contrastes y de esa belleza tan particular que la caracteriza.