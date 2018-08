Cinco laberintos de ensueño muy reales

Son auténticas obras de arte. En la mitología griega, el laberinto fue diseñado por Daedalus para encarcelar al Minotauro. Pasear por uno es una experiencia muy personal y te evade del mundo real.

Laberinto de Villapresente (Cantabria)

En la localidad cántabra de Villapresente podemos encontrarnos con 5.600 metros cuadrados de matorrales perfectamente colocados para formar el laberinto más grande de nuestro país. Un lugar con más de cinco kilómetros de recorrido en el que encontrar la salida se convierte en un problema hasta para los que mejor se orientan. La entrada a este laberinto en el que los cipreses se enmarcan como la plantación principal tendrá un precio máximo de 4 euros, un euro menos para los niños que quieran atreverse. Esta atracción abrirá sus puertas el próximo 8 de abril y se mantendrá en funcionamiento durante todos los días del año.

Plantación Dole (Hawái)

El laberinto más largo del mundo se encuentra en la plantación Dole en Oahu, Hawái. Consta de 11.400 plantas nativas y tropicales que abarcan un total de 4,82 kilómetros. Dole Plantation está abierto diariamente al público, y no hay cuota de entrada para pasear por los jardines, pero sí para acceder al laberinto, llamado Laberinto de Piña (unos cinco euros). Los visitantes que logren escapar del laberinto más rápidamente tendrán la oportunidad de grabar sus nombres en un cartel de la entrada.

Reignac-sur-Indre (Francia)

Es conocido por ser el laberinto vegetal más grande del mundo. Este laberinto está situado en un campo de girasoles en Francia. La curiosidad es que en invierno cada año se siembra todo el campo, y en primavera, cuando los girasoles crecen, se crea un nuevo laberinto. En el año 1996, el día que el laberinto inauguraba su temporada, más de 85.000 personas intentaron encontrar el camino correcto de esté laberinto.

Cherry Crest (Pensilvania)

En el Estado norteamericano de Pensilvania se encuentra el centro de ocio llamado Cherry Crest, la granja de la aventura, donde es posible recorrer un complicado laberinto de 3,2 kilómetros de extensión. Su diseño es tan difícil que dos guías lo recorren constantemente para asistir a los valientes turistas

York Maze (York)

Creado en un campo de más de un millón de plantas de maíz, York Maze es el laberinto más grande de Europa. E el lugar ideal para disfrutar de un día de diversión en familia durante tu viaje a York, disfrutando de sus diabólicos recorridos por el laberinto, sus castillos hinchables y sus ilusiones visuales, todo acompañado de la simpatía de la mascota del laberinto, Kernel Kernel.Mientras exploras el laberinto, intenta completar los retos de Kernel Kernel para ganar un premio. Resuelve el misterio del Finger Fortune Maze, para lo que tendrás que pintarte los dedos de colores. El Maze of Illusions cuenta con una colección de espejos curvos y juegos de ingenio. En la House of Confusion, donde la perspectiva y la realidad se extienden hasta sus límites, podrás vivir una aventura increíble. Y en el Cobstacle Course, un laberinto hinchable inspirado en los campos de maíz, tendrás que dar saltos mientras buscas la salida. Para más brincos, acércate a las atracciones Jumping Pillow e Inflatable Sli.

