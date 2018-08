Una cena de altura en Puerto Vallarta

Seguro que te interesa

Después de recorrer el cielo de más de 50 países, entre ellos, España, Grecia, Francia, Dubái, Mónaco y Reino Unido, este 2017 la experiencia ‘Dinner in the Sky’ –un concepto gastronómico único que nació en Bruselas en 2016- llega por primera vez a Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos de playa más importantes en México. A partir del 28 de enero y hasta el 28 de febrero de 2017, Puerto Vallarta incluye esta experiencia única que ofrece al público la oportunidad de cenar a 45 metros de altura con una propuesta gastronómica diseñada en exclusiva por reconocidos chefs locales y nacionales de la talla de Mikel Alonso y Bruno Oteiza del restaurante Biko -un espacio incluido en el ranking The World’s 50 Best Restaurants- Thierry Blouet del Café des Artistes, así como Ignacio y Alfonso Cadena de La Leche, junto a otros cocineros internacionales, algunos de ellos con estrella Michelin.

Atardeceres únicos, emoción y adrenalina se dan cita en la mesa para sólo 22 comensales de Dinner in The Sky Puerto Vallarta (que cuenta con asientos inspirados en los de coches de Fórmula 1, diseñados bajo las más estrictas normas de seguridad) que se elevará con ayuda de una grúa. Ubicada en el hotel boutique de lujo Casa Velas, esta iniciativa incluye por un precio de 165 euros un menú de tres pases y maridaje premium que irá cambiando con el paso de los distintos cocineros participantes.

Considerada como la capital gourmet del Pacífico mexicano, Puerto Vallarta es una ventana al corazón de México, a su cultura y tradición y a sus paisajes naturales. Su color, la magia de sus atardeceres, la naturaleza de las montañas de la Sierra Madre, la belleza de sus playas, su tradicional arquitectura, su clima, su multitud de festivales culturales y la colorida artesanía indígena huichol reciben a todos los viajeros que buscan conocer el más mexicano de los destinos. Una región en la que descubrir los sabores más tradicionales a través del tequila y la raicilla –destilado de la región de producción artesanal a partir de la lechuguilla, un tipo de cactácea distinta al agave azul-; y de platos tradicionales como el pescado embarazado –nombre con el que han bautizado al pescado entero asado en una brocheta “en vara asado”- o el ceviche de camarón.

Coronada por la cúpula de la Iglesia de Guadalupe, Puerto Vallarta cuenta con cinco zonas turísticas donde se concentran todas las actividades de ecoturismo y entretenimiento nocturno, culturales y culinarias, además de la gran variedad de hoteles, restaurantes y spas de clase mundial. Todo ello unido a su excelente ubicación, a tan sólo 15 minutos del aeropuerto, han destacado a Puerto Vallarta como uno de los mejores destinos para visitar en México.

Ya lo sabes, si quieres gastronomía de altura en uno de los parajes más estupendos y atractivos de México, súbete a un avión y acércate a Puerto Vallarta.

