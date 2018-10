Así es la Capilla de Rosslyn, una de las iglesias con más misterios de Europa

Escocia es tierra de leyendas, es algo que todos los que se hayan acercado mínimamente al país saben. Como saben que para disfrutarlas verdaderamente lo mejor es subir a sus Tierras Altas, donde muchas de esas leyendas no solo siguen vivas sino que pueden convertirse en una auténtica experiencia. Esto no significa, en cualquier caso, que no podamos tenerlas sin visitar el Norte.

Cerca de Edimburgo se encuentra una de las iglesias con más misterios de Europa: la Capilla de Rosslyn. Desde que Dan Brown utilizase esta pequeña iglesia como escenario para 'El código Da Vinci', la popularidad de esta iglesia ha crecido y también las investigaciones en torno a ella, porque el escritor no estaba equivocado: es un gran escenario. Y tiene muchas historias a su alrededor.

Historias, leyendas, mitos que probablemente nunca terminen de resolverse, confirmarse o negarse. Hace muchos siglos que esta capilla captó la atención de la humanidad, aunque no fue hasta hace unos años cuando este interés se volvió global. Su relación con la Orden Templaria proviene desde su mismo nacimiento y es algo que nunca se ha olvidado.

Una de las historias con más peso dentro del imaginario de esta capilla tiene como protagonistas a los caballeros templarios, que habrían huido a Escocia cuando la orden tuvo que desaparecer. Hay quien asegura que fueron éstos los verdaderos fundadores de la capilla, que utilizaron para esconder su bien más preciado. Éste se encontraría en una cripta que nunca ha vuelto a abrirse, y que puede contener tanto el Santo Grial como cualquier otro objeto de valor para las religiones.

Capilla de Rosslyn | Arquitectura religiosa

Lo cierto es que la iglesia, que sorprende a muchos por tener un tamaño menor del que parece en fotografías, está llena de símbolos. La gran mayoría de ellos no han podido resolverse, y hay muy poca información al respecto. Además de estar adornada por gárgolas que te observan boquiabiertas desde prácticamente cada rincón, podemos encontrar en la construcción simbología tanto cristiana como pagana. Desde escenas bíblicas hasta el conocido como Green Man, un rostro rodeado de vegetación que parece simbolizar la naturaleza y el ciclo de la vida y que encontramos un centenar de veces en la capilla. De ella se ha llegado a decir que es un portal hacia otra dimensión, aunque al lado de las restantes leyendas que tienen pruebas consideradas por muchos como sólidas, esto se ha quedado en un cuento.

Una de las historias que más llama la atención y que más se ha compartido es la siguiente. La Capilla de Rosslyn fue construida en 1446, por iniciativa de William Sinclair, conde de Caithness. Esta fecha de construcción y uno de los símbolos encontrados en sus muros han suscitado muchas dudas: hay mazorcas de maíz repartidas por las paredes. La mazorca fue uno de los productos que se importaron desde América a partir del siglo XVI, así que... ¿Qué significa que fuera tallada en la Capilla de Rosslyn un siglo antes? Para muchos, hay dos explicaciones simples: no se trata de una mazorca de maíz sino de una representación del trigo un tanto desvirtuada, o esta mazorca fue añadida más tarde, cuando ya era conocida en Europa. Pero es inevitable que surjan dudas. Se dice que el abuelo de William Sinclair, Henry, participó en expediciones realizadas a la América del Norte ya en el siglo XIV, y que de esas expediciones proviene la mazorca. Hay documentos que prueban la relación de ambas cosas. ¿Conoció Escocia antes que nadie la existencia del continente?

Con estas historias, y con otras muchas, la Capilla de Rosslyn se ha ganado la fama mundial. Las visitas siguen siendo gratis, pero hace tiempo empezó a ser necesario coger entrada. Los alrededores, además, son fantásticos. Podemos resumirlo de una manera: Escocia en estado puro.