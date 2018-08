Zafra, el castillo que alberga las claves de 'Juego de Tronos'

En el siglo XII se levantó un impresionante castillo roquero en medio del paisaje de la actual provincia de Guadalajara. Allí, sobre un gran peñasco, empezaba la vida de un gran baluarte, el del Señorío de Molina, del que destaca una impresionante Torre del Homenaje, desde la que se tenía una increíble vista, perfecta para defender la región.

Hoy sigue ahí, en pie, parcialmente restaurado. Aunque no se puede visitar por dentro, basta un paseo alrededor del mismo para entender la importancia de la construcción. Se puede ver parte de los muros que conformaron su muralla, almenada y reforzada con torres en sus esquinas. Además, en el patio de armas se conserva un aljibe, así como la torre cuenta con una puerta gótica de arco apuntado (su interior tiene una escalera de caracol que permite acceder a la terraza superior, pero está restringido al turismo).

Demasiado hermoso como para que pasara desapercibido para los creadores de Juego de Tronos. Este castillo fue una de las nuevas localizaciones españolas que se añadieron en la última temporada de la serie (junto a ciudades como Sevilla, Girona, Almería, las Bardenas Reales...), pero, además, no se trató de un escenario más. Para los seguidores de la historia, los últimos dos capítulos despejaron las dudas más importantes y que marcarán el final de la obra, y fue allí, a los pies de la torre y, sobre todo, en las escenas que simulan el interior del mismo, donde tuvieron lugar.

Tal es la importancia del castillo en la trama, y tanto el interés que suscitan las localizaciones de Juego de Tronos, que las visitas a este lugar de Castilla-La Mancha se han multiplicado. Y no porque no tenga per se su propia importancia. Citado en el primer Fuero de Molina, dado por Don Manrique de Lara, se le supone origen de fortaleza árabe. Su inexpugnabilidad le hizo ser uno de los castillos más famosos de la Reconquista.

Si te interesa conocerlo, el mejor modo es por carretera. El castillo se encuentra casi en la frontera entre Guadalajara y Teruel y la carretera más próxima es la Nacional-211. Molina de Aragón (Guadalajara), Monreal del Campo o Calamocha (Teruel) son buenos puntos si necesitas pasar la noche. También tienes la opción de ir en tren hasta Calatayud, con parada de AVE, y allí alquilar un coche. El castillo está en el camino de Campillo de Dueñas.

Más información:

Turismo de Castilla-La Mancha