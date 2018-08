Las mejores caminatas que puedes hacer en un día

¿Dónde puedes ir para disfrutar de un día de senderismo perfecto? La oferta es amplia, y la compañía puede ser variada. Ya sea subiendo a la cima de una montaña, o en un terreno más llano, en paisajes únicos, o en lugares remotos, andar es una experiencia de lo más gratificante. Y de eso en España sabemos mucho. Tenemos en nuestro territorio mil lugares a los que ir, eso por no hablar de nuestro impactante Camino de Santiago. Pero hoy vamos a cruzar nuestras fronteras, porque nos gusta viajar. Aquí os dejamos nuestra lista de las mejores excursiones que puedes hacer por el mundo, en tan solo un día.

Monasterio Nido de Tigre | Turismo de Bután

Nido de Tigre, Bután

Nido de tigre es un ícono de Bután. De hecho, las personas que visitan el país, también hacen la peregrinación a Nido de Tigre, un monasterio budista encaramado en un acantilado a más de 3.000 metros de altitud. Son siete los templos que nos esperan después de afrontar peligrosos puentes de madera con varios años de antigüedad y estrechos caminos. Hay que decir que la subida es larga, pero las vistas son inigualables, tanto como la experiencia.

Este monasterio majestuoso encaramado en la montaña es sorprendente. Las banderas de oración ondean en el aire y se puede oler el incienso y escuchar a los monjes budistas orando. Una oportunidad única en la vida. La distancia hasta la cima es aproximadamente de 3.25 kilómetros, 6.5 kilómetros ida y vuelta.

El tiempo de la caminata es de unas 2 o 3 horas. Por cierto hay un pequeño bar cerca del Nido del Tigre. Y resérvate al menos de 5 a 7 horas para la visita. El Reino de Bután es una nación en las montañas del Himalaya, entre la India y China en el Asia meridiona, y este templo es uno de los lugares más sagrados del reino.

King's Canyon Rim Walk, | King's Canyon Rim Resort

King's Canyon Rim Walk, Australia

El senderismo en King's Canyon es insuperable. Es una caminata rápida y relativamente fácil, en un lugar mágico, en el que disfrutar del paisaje y divertirse al tiempo. Kings Canyon es una de las tres maravillas naturales ubicadas en el corazón del Centro Rojo australiano, a tan solo tres horas del icónico Uluru o Ayers Rock, la famosa formación en el corazón del país, y de Kata Tjuta, también conocido como monte Olga.

Cada una de estas maravillas naturales ofrece algo diferente Los propietarios indígenas no permiten que se suba a Uluru, sin embargo, hay partes de Kata y Tjuta abiertas, y Kings Canyon es una experiencia totalmente inmersiva en todo el Cañón, y por tanto, una experiencia única. Si has llegado hasta aquí, no te vayas sin ver estas tres bellezas naturales e históricas.

La distancia que hay que recorrer en King's Canyon Rim Walk es de 6 kilómetros, y el tiempo que tendremos que invertir para realizarla será de 2 a 4 horas.

Angels Landing Hike | Turismo de Utah

Angels Landing Hike

Angels Landing es uno de esos caminos repletos de emociones que no te puedes perder. Con secciones de roca asistida por cadenas, vistas impresionantes, y alturas de vértigo, esta es una caminata fascinante. Angels Landing trail, es una de las rutas de senderismo más singulares del Parque Nacional de Zion en los Estados Unidos. Un sendero que lleva hasta la cima de Angels Landing Peak, y que recorre la columna vertebral de una estrecha aleta geológica.

El recorrido empieza en el río Virgen y sube en un curioso zigzag, hasta llegar a la parte más difícil, los últimos 800 metros hasta la cima. Momento en el que hay que subir por una cresta estrecha, con desniveles afilados a los lados y con alturas vertiginosas a ambos lados.

La distancia es de 9 kilómetros y nos llevará de unas 3 a 5 horas. Angels Landing, en Utah, es una de las rutas de senderismo más famosas del mundo,

Mutianyu | China National Tourist Office

De Jiankou a Mutianyu, por la Gran Muralla China

Caminar en la Gran Muralla China es una experiencia increíble. Las secciones de la pared están en perfecto estado después de haber sido restauradas, pero hay secciones desmoronadas y en mal estado, que aún se pueden visitar. Y la mejor parte de la Gran Muralla, son estas secciones descuidadas, ahora cubiertas de vegetación e incluso de árboles pequeños, secciones antiguas tal y como eran antaño.

Es una verdadera aventura. Subirás por una escalera de madera desvencijada, esquivarás grandes baches y secciones que se desmoronan, y observarás desde las antiguas torres de vigilancia el paisaje y las montañas.. Y por cierto, lo más divertido es deslizarse por las partes más empinadas

La distancia des Jiankou hasta Mutianyu es de 10 kilómetros en esta sección, y el tiempo de caminata es de 4 a 5 horas. Senderismo por la historia y en un paisaje fantástico, que más se puede pedir.

Half Dome, Parque Nacional Yosemite | Yosemite National Park

Half Dome, Parque Nacional Yosemite

Famoso por sus cascadas pronunciadas y sus grandes laderas de granito, este parque inigualable es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y la caminata a Half Dome es simplemente épica. Por un lado, estar en la cima de Half Dome y contemplar el Parque Nacional de Yosemite es una experiencia impresionante, pero por otro, el tema es que para llegar allí, primero vas a tener que trepar por los cables Half Dome.

Este es un recorrido emocionante que implica escalar roca de granito empinada y resbaladiza, usando los cables como soporte. Es una caminata larga y desafiante, pero es increíble de principio a fin. Los dos cables de metal nos permiten subir los últimos metros hasta la cima sin equipo de escalada en roca. Half Dome es un ícono de Yosemite y un gran desafío para muchos excursionistas.

Para hacer esta caminata, debes obtener primero un permiso. La distancia es de 27 kilómetros y nos llevará entre 10 y 14 horas.

Kjeragbolten, Noruega | Turismo de Noruega

Kjeragbolten, Noruega

El senderismo a Kjeragbolten es imprescindible en Noruega. Esta roca gigante encajada entre dos acantilados, es espectacular. Y ¿por qué? No es solo porque tienes la oportunidad de hacer algo completamente loco como subirte encima para hacerte una foto, también es porque la caminata es divertida. Desde escalar caras de granito puro con el auxilio de cadenas, hasta descender por valles habitados por ovejas, pasando por algunas de las vistas de los paisajes más espectaculares de Noruega, la ruta tiene mucho encanto. Kjerag se eleva a 1.084 metros sobre el nivel del mar; es el pico más alto del fiordo Lysefjord. Y desde allí, puedes tomar una fotografía de la roca Kjeragbolten, o disfrutar de las vistas.

Algunos tramos requieren que tires de ti mismo y te deslices hacia abajo con ayuda de cable, por lo que esta ruta es exigente. La roca se encuentra a 1000 metros de altura, a una distancia de 12 kilómetros. Y la caminata nos llevará entre 6 y 8 horas.

También te puede interesar

Las mejores rutas de senderismo de España

1.200 kilómetros de rutas ciclistas para disfrutar Madrid