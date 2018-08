Uno de los lagos más extraños del planeta es verde y está en Lanzarote

Hemos explorado a fondo nuestro planeta, hemos llegado a viajar incluso fuera de él, pero la naturaleza sigue siendo capaz de dejarnos sin palabras. Esa magnífica fuerza que puede crear la belleza más pura y el horror más tremendo sigue haciendo de las suyas y sigue enamorándonos con fenómenos que muchas veces creemos imposibles. Aunque siempre cuentan con su explicación, es imposible no quedarse mudo cuando nos encontramos con playas completamente negras o con agujeros en medio de lagos.

En esta ocasión, queremos hablarte de un fenómeno que podemos encontrar en nuestro país, concretamente en Lanzarote. Como bien sabrás, las Islas Canarias son uno de nuestros territorios más ricos en lo que a naturaleza se refiere y nos regalan paisajes únicos que siempre merece la pena contemplar en persona. Pues bien, en Lanzarote, además de encontrarnos estampas bellísimas, también tendremos la oportunidad de ver una laguna muy especial. Una laguna que llama la atención y destaca por encima del resto, no por su tamaño, ni siquiera por su ubicación, sino por su color. Y es que es… ¡Verde!

Lago Verde | Lanzarote

La Laguna de los Clicos o, como es conocida popularmente, ‘el Lago Verde’, es una pequeña laguna que se encuentra dentro del Parque natural de los Volcanes, situado al lado de El Golfo. Es decir, este curioso fenómeno se halla en el suroeste de la isla. Como ya hemos dicho, destaca por el color de sus aguas, que son de un fuerte verde. No esperes encontrarte el tono verdoso que se pone en las piscinas cuando no se cuidan sus aguas, este verde puede llegar a parecer incluso fosforito. De hecho, si no conociéramos las causas es muy probable que muchos creyeran que el agua de esta laguna había sido teñida por los seres humanos. Sin embargo, este color tiene una explicación natural.

Esta laguna se encuentra muy cerca del cráter de un volcán y está rodeada de restos volcánicos, en una zona que en su día tuvo mucha actividad, razón por la cual el contenido de azufre del agua es elevado. Este azufre sumado a la presencia de un tipo de alga de la especie Ruppia maritima provocan que sus aguas se tiñan de ese verde característico. Como ves, una explicación muy lógica que da lugar a un fenómeno extraordinario que hipnotiza a todo aquel que viaja hasta la zona para contemplarlo.

Las imágenes del lugar son, cuanto menos, increíbles. El fuerte verde de las aguas de la laguna contrasta con la negrura de la arena que la rodea, toda ella de origen volcánico, y crea una postal única que es digna de fotografiar y, por supuesto, de contemplar y disfrutar con atención. Ya sabes, si escoges Lanzarote como tu destino para vacacionar, no te pases todo el día en la tumbona. Esta maravilla de nuestro mundo, que parece sacada de otro, te está esperando.