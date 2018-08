Un skatepark único en el mundo

La iglesia de Santa Bárbara de la localidad asturiana de Llanera fue diseñada por el arquitecto Manuel del Busto en 1912. Con el paso del tiempo fue abandonada a su suerte y comenzó poco a poco a desmoronarse. Así comienza la historia de un edificio que hoy se ha convertido en un espacio singular: la primera 'iglesia skatepark', un lugar en el que dar rienda suelta a la pasión por el patinaje. Un templo, en el sentido literal de la palabra, en el que el Do it yourself, hazlo tú mismo, como filosofía, se ha convertido en realidad.

Bóvedas, vidrieras y rampas forman aquí un escenario diferente en el que el arte lo impregna todo, y donde vas a poder practicar lo que para muchos es más que una religión: el skateboarding. Un templo de arte urbano y la obra más importante del artista santanderino Okuda San Miguel, referente internacional del arte joven y emergente que ha transformado este edifico clásico en un espacio único y fascinante.

Ha realizado frescos en los muros y en las bóvedas, y siempre con una figura recurrente: su icónica Kaos Star. Una figura que representa una colorida y asimétrica rosa de los vientos que nos viene a decir que no importa dónde estés o lo que estés haciendo, que lo importante es tener tus propias referencias para conseguir tus metas, algo que allí se percibía claramente y que le hizo pensar en este espacio como un Kaos Temple. El proyecto representa para sus creadores una transformación y un punto de inflexión en la historia del arte, y realmente creemos que lo es.

La renovación de este espacio abre nuevos horizontes en cuanto a lo que reinterpretar espacios arquitectónicos se refiere. Estamos en una iglesia reconvertida en templo del skate, un edifico singular adaptado a la cultura de hoy. Formaba parte del complejo que alojó y dio servicio a los trabajadores de la fábrica de explosivos Santa Bárbara, que cerró tras finalizar la Guerra Civil española y que quedó abandonada. La iglesia fue lo único que quedó en pie y fue adquirida en 2007 por la empresa Iniciativas Habitat como inversión. Fueron los hijos de su propietario quiénes impulsaron esta iniciativa, llevados por su pasión por este deporte.

Precursores junto a un grupo de amigos, decidieron montar una rampa de skate en su interior y llevar a cabo muestras artísticas y culturales, reconvirtiendo el espacio y la función del edificio. Así surgió esta iniciativa llevada a cabo por Iniciativas Habitat y el colectivo Church Brigade, un colectivo de skaters asturianos.

Sin apoyo institucional de ningún tipo, fueron poco a poco dando forma a un sueño, y en la iglesia skate han celebrado desde campeonatos a conciertos, pasando por barbacoas. Ellos han dado identidad al lugar y lo han convertido en un templo del skate, el arte y la cultura joven. De hecho es el colectivo Church Brigade el que ha construido y mantiene las rampas, autofinanciándose y poniendo tiempo y dinero propio para poder disfrutar del patín.

La iglesia es un lugar abierto a recibir propuestas de eventos y proyectos que se sumen a la visión que sus creadores tienen de la cultura y que quieran contar con un escenario impresionante y bello.

Este es el proyecto, y así es esta preciosa y renovada Iglesia Skate. Y lo mejor es que está abierta a los que quieran patinar en un skatepark único y a los amantes del arte contemporáneo que quieren contemplar algo único. En el centro de Asturias, a pocos minutos de algunas de las mejores playas de España en las que practicar surf, o de las únicas pistas de esquí de toda la Cordillera Cantábrica. Si quieres reservar tu cita para visitar la iglesia solo tienes que enviar un correo electrónico a la dirección visit@laiglesiaskate.com

La Iglesia Skate quiere comenzar a albergar actividades culturales y deportivas de todo tipo y en breve comenzará a organizar talleres de arte y a funcionar como escuela de patín. Si quieres compartir alguna iniciativa con ellos puedes lanzarles tu propuesta.

Más información:

La Iglesia Skate

Church Brigade

Kaos Temple en La Iglesia Skate es un proyecto artístico de Okuda San Miguel producido por Ink and Movement e Iniciativas Habitat en colaboración con Church Brigade. Y es un proyecto patrocinado por Red Bull.