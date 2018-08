10 secretos para disfrutar las Fallas de principio a fin

Lo primero, reserva tu hotel cuanto antes. Y recuerda que, si quieres descansar sin ruido, lo mejor es buscar alojamiento en las afueras de Valencia, pero en algún lugar que esté bien conectado con el centro con transporte público. Moverse en coche por la ciudad en estos días es una misión imposible. Muchas calles están cortadas por las fallas y por las carpas de las verbenas.

En segundo lugar, consigue un plano fallero para saber dónde están las mejores fallas, y qué está pasando en cada momento en la ciudad. Y a continuación apréndete la jerga fallera. Las Fallas son las fiestas pero también se llama así a las esculturas. La plantà, es el acto en el que se instalan y se levantan las diferentes fallas.

El ninot es la figura de la falla que representa a personas. Son especialmente recomendables las fallas de la sección Especial y las del Ayuntamiento, que suelen ser las más monumentales, así como las premiadas por la Junta Central Fallera el 16 de marzo. Otras fallas interesantes son las de Na Jornada, Plaza del Pilar, Convento Jerusalén, Almirante Cadarso-Conde Altea, Regne de València y Sueca-Literato Azorín.La cremà es el momento en el que se prende fuego a las fallas.

La mascletà es el espectáculo pirotécnico en el que se hacen estallar cientos de petarnos. Así que en tercer lugar, si quieres ver una mascletà, algo imprescindible, es mejor llegar con tiempo, sobre la 13.30 h., a la Plaza del Ayuntamiento. Mascletàs hay en toda Valencia, pero las de esta plaza son las más espectaculares, los que colocan los petardos son considerados auténticos artistas. Si queréis mucho ruido y vivirla a tope, colocaros cerca del edificio de Correos, por el contrario, si no queréis demasiada emoción o ruido, lo mejor es situarse cerca de la fuente. A las 14 h. comienza la mascletà, abre la boca, es fundamental para no quedarte sordo, y no te tapes nunca los oídos porque es mucho peor. Y una cosa más no te pongas justo en la dirección que sopla el viento ya que te llenarás de humo. En el balcón del Ayuntamiento, las falleras son las que dan el pistoletazo de salida.

En cuarto lugar, resérvate para las noches, y asiste a alguna fiesta verbenera. Las comisiones falleras organizan algunas, pero también el Ayuntamiento programa conciertos habitualmente en la zona del cauce del río. Algunas de las verbenas más típicas son la Verbena de Blanquerías, junto a las Torres de Serranos, la Verbena del Parterre, la Verbena de la Falla Vicente Sancho Tello en la zona Aragón, la Verbena de la Falla Císcar-Burriana en la zona Ruzafa de o las Verbenas cerca de la plaza del Ayuntamiento.

En quinto lugar, compra petardos y vuelve a jugar con fuego otra vez. Eso sí, con cabeza, porque según y cómo pueden ser peligrosos, la pólvora es pólvora, y quema.

Un secretillo, el número seis, las sillas que están en las calles a lo largo de los recorridos de los pasacalles y de las Cabalgatas se alquilan. Si están libres te puedes sentar por un módico precio. La cabalgata del fuego es un espectáculo para toda la familia siempre que tomes precauciones. Mejor llevar ropa de algodón por si saltan chispas. Dura aproximadamente una hora.

En séptimo lugar, prueba los buñuelos de calabaza para reponer fuerzas, y si lo haces con una taza de chocolate caliente mucho mejor. Hay puestos callejeros, pero algunos no son muy recomendables. Los mejores: los de Fabián, Santa Catalina, Horchatería Mari Toñi, Azúcar y Sal o Carmelia.

No dejes de pasear por el barrio de Ruzafa, el secreto número ocho. Recorre las calles de noche y de día para ver las fallas, pero también para disfrutar con los espectáculos de luces. Las comisiones falleras alumbran sus calles, especialmente en el barrio de Ruzafa que es el más impresionante, romántico y encantador en Fallas.

En noveno lugar, no dejes de ver la Nit del Foc, el espectacular castillo de fuegos artificiales del día 18 de marzo, en el Paseo de la Alameda, a la 1.30 h. de la madrugada. Es uno de los imprescindibles, te lo dicen todos los valencianos.

Y en décimo lugar, durante La cremà la ciudad se llena de hogueras. Este es un evento único e impresionante. Merece la pena verlo. Las primeras en arder son las fallas infantiles, a las 22 h. Y a medianoche lo hacen las demás excepto las ganadoras del primer premio del jurado y la falla de la Plaza del Ayuntamiento que se quemarán a las 0.30 h. y a la 1 de la madrugada. Sabiendo esto, seguro que llegas a ver como arden varias fallas.

Y ya que estamos en Valencia, puedes acercarte a la playa de la Malvarrosa a tomar una paella, o salir de la ciudad para ir hasta El Saler, donde para probar una de las mejores paellas de Valencia. Estamos en marzo y el tiempo normalmente acompaña en Fallas. Las terrazas son perfectas para tomar el aperitivo y reponer fuerzas.

Más información:

Fallas 2016