Salto del Nervión, la cascada más larga de España con 222 metros de caída

Ver caer un torrente de agua por una pared vertical de roca de más de doscientos metros no es un espectáculo que podamos apreciar a diario. Afortunadamente, aunque solo sea posible durante el deshielo, al menos no tenemos que viajar a grandes distancias para conseguirlo, ya que basta con marcharnos a la provincia de Burgos, ya que en la línea de división con Álava se encuentra un salto de agua que marca récords: el del río Nervión.

Con 222 metros de caída libre, es el de mayor largo de toda la Península Ibérica, así como uno de los que más destaca en Europa. Ahora en primavera, especialmente las primeras semanas, es cuando mejor se puede apreciar la belleza del salto en su esplendor, de ahí que sea un plan perfecto de escapada para aquellos que aman estar en plena naturaleza. No porque el lugar en el que cae el agua no impresione el resto del año, pero es el torrente el que le da una magia muy particular al paisaje.



Espectacular caída de agua. Foto: Flickr / Alberto Varela

Acercarse hasta allí, además, nos permite llevar a cabo una interesante ruta de senderismo. Esta comienza en el Puerto de Orduña (desde Burgos, se accede a él a través de la localidad de Berberana; desde Álava, directamente desde Orduña). Casi en la cima del puerto se encuentra un aparcamiento que está señalizado como Monte Santiago, donde podremos dejar el coche y comenzar una pista andando de tres kilómetros (aunque hay un último aparcamiento al final de este camino). Nuestra primera parada será el Centro de Interpretación. Junto a él arranca el camino que nos llevará hasta el Salto del Nervión, señalizado como PR BU 42.

El recorrido son unos agradables y ligeros 1,8 Km de ida y otros tantos de vuelta. Al poco de salir, las ruinas de un antiguo monasterio del siglo XI, el de Santiago de Langreriz, se convierten en nuestro primer punto de interés. El segundo, además del paisaje fascinante, está un poco antes de llegar a nuestro destino. Se trata de una lobera, con unas estatuas junto a ella. Después, finalmente, llegamos al mirador.

La vuelta, si se desea, se puede hacer por un segundo camino forestal: el PR BU 44, que es algo más largo y menos recto, pero dicen los expertos que mucho más bonito, ya que atraviesa un hayedo en prácticamente todo su camino, así como pasar por zonas de cuevas kársticas.

Más información:

Turismo de Burgos