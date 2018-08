¿Sabes ya qué tipo de viajero eres?

Organizar unas vacaciones perfectas puede ser proceso agotador. Sin embargo, según el tipo de viajero que seas existe un apartamento único para ti. Tanto si viajas con la familia, moascotas o si te gusta improvisar.

Una buena forma de encontrar tu lugar de vacaciones ideal es usando un metabuscador online para encontrar la mejor oferta para tus vacaciones. Uno de estos tipos de buscadores es el metabuscador español Hundredrooms quien ha relizado una selección de los perfiles más comunes de viajeros y el tipo de alojamiento que prefieren. De esta forma facilitan la tarea de encontrar tu sitio de descanso ideal entre 100 webs distintas y con más de cinco millones de apartamentos vacacionales para tu disposición.

¿Qué tipo de viajero eres?

El viajero acomodado

Este perfil se refiere a aquellos que van con todo hecho, sólo se esfuerzan en no esforzarse. Lo mejor es tratar de no tener sorpresas inesperadas por lo que recomendamos que se guíen por las valoraciones de otros usuarios para saber que su elección no se basa en intuiciones sino en experiencias. Además, dentro de los servicios que se ofrecen en cada búsqueda que se realiza desde nuestro buscador para cada alojamiento, recomendamos hacer una buena selección: “Ascensor, desayuno, aire acondicionado, limpieza incluida, parking y sábanas y toallas”. Se trata del único esfuerzo, después de esto sólo queda disfrutar del alojamiento ideal.



El viajero online

Parece evidente a quien nos referimos, aquel que aunque esté disfrutando de unas vacaciones no puede evitar estar conectado a las redes. Si no queremos tenerle todo el día en el bar de enfrente afanando wifi lo mejor es seleccionar “Internet” y “Wifi” en nuestra búsqueda.

El familiar

El viajero familiar, el que busca un retiro acompañado de sus seres queridos, relajado pero con todo bajo control. Recomendamos filtrar alojamiento con “cuna, cocina, piscina y espacio exterior” para disfrutar de unas vacaciones adaptadas para todas las edades.

Animal lover

La mascota se puede convertir, a veces, en un problema. ¿Dónde dejarla? Lo mejor, sin duda, es no dejarla en ningún sitio y llevarla con nosotros, al fin y al cabo forma parte de la familia. Muchísimos alojamientos están adaptados para recibir a nuestros animales así no tenemos que preocuparnos por cómo lo estará pasando en nuestra ausencia, sólo hay que indicar la casilla de “mascotas” en la búsqueda.



El que improvisa

Aquí nuestro último caso. La razón de su estancia puede variar desde el hartazgo hasta el capricho y lo que busca es, básicamente, disfrutar. Para este caso nuestra recomendación es que lo único que filtre es el destino y que una vez ahí se dedique a divertirse ya que, cualesquiera que sean los motivos del viaje, ese es siempre el propósito.

¡Haz el test y descubre que tipo de viajero eres!

Más información en:

Hundredrooms.com