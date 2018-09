Escocia en 8 actividades

Actividades de aventura, propuestas culturales, gastronomía, deporte… Escocia ofrece un amplio catálogo de experiencias tanto para grupos de trabajo como para grupos de amigos. Y es que llegan las reuniones de braindstormning a las empresas, y también las ganas de pasarlo bien mientras se trabaja en nuevas ideas. Y de la mano de VisitScotland Business Events y varias compañías especializadas, viajar y trabajar a la vez se va a convertir en toda una experiencia para muchos. Potenciar el rendimiento de los empleados y grupos de amigos, y fortalecer relaciones es la idea de toas estas divertidas actividades que puedes reservar en Escocia.

Sea Safari. Aventura, emoción y el contacto con la naturaleza, en este caso con la vida marina y el paisaje de Escocia. Nos proponen embarcarnos en un tour o Seafaris por las zonas de Oban y Easdale y hacerlo junto a guías especializados que nos darán información y una visión única del entorno y de las especies que lo habitan. Prepárate para disfrutar junto a tus colegas de los delfines, focas, nutrias, ballenas o tiburones peregrinos. Vamos a vivir intensamente la esencia de la isla en estado puro.

Sea Safari. Escocia | Visit Scotland

Land yachting. Navegación y motor, una alternativa cargada de adrenalina Y no es necesario ser un experto. En tan solo 15 minutos te vas a poner al día y vas a aprender las habilidades básicas de control de este “vehículo a vela” y disfrutar de una experiencia diferente. Dos horas de diversión en las que potenciarás habilidades como la confianza y el trabajo en equipo, claves para cualquier compañía. La arena de la kilométrica playa de West Sands será el escenario perfecto para un día perfecto.

Land yachting | Visit Scotland

Aventura entre árboles. A tan solo una hora de Edimburgo, Glentress Forest ofrece una divertida opción en el precioso entorno del valle de Tweed. Esta aventura "tree top", que se desarrolla durante más de dos horas y es todo un desafío entre cuerdas y puentes a lo largo de un circuito natural, con tramos de hasta 30 metros de altura. Supera el reto, no os vais a arrepentir.

Banquete escocés en un castillo. Si hay algo que no falta en Escocia son castillos. Y qué mejor que disfrutar de la magia de uno de ellos, y ya de paso, darnos una vuelta por la Edad Media. La propuesta es velada gastronómica en el castillo de Edimburgo o en el de Stirling. Una noche para descubrir la historia, las leyendas, la arquitectura medieval y la gastronomía con una puesta en escena realista de los que sería un delicioso episodio culinario del medievo. Antorchas encendidas sobre el puente levadizo nos guiarán al corazón del castillo, donde caracterizados como auténticos personajes de la época disfrutaremos de diversos paquetes temáticos que aúnan gastronomía, una ambientación exquisita y un apoteósico final, entre otras muchas sorpresas. Suena muy, pero que muy bien.

Castillos. Escocia | Visit Scotland

Barbacoa y navegación privada en aguas del lago Lomond: una experiencia única, la de Amazing Day Scotland, que consiste en un recorrido en barco por las pintorescas playas privadas del lago Lomond, y con una barbacoa junto a los propietarios de estas islas. Música en directo, chefs en los fogones y bebida fría serán todo lo necesario. Esta es una actividad mágica para disfrutarla en grupo.

Lago Lomond | Visit Scotland

Heli-golf: Campos de golf no faltan en Escocia. No en vano su clima y sus paisajes verdes son uno de los alicientes para practicar aquí este deporte. Y Scotland for Golf ofrece tours que incluyen una combinación de helipuertos y traslados terrestres a diversos campos con un guía personal miembro de PGA Proffesional para estancias de siete días y ocho noches. Los valores del deporte se trasladarán, de este modo, al rendimiento del grupo. Ideal para locos de este deporte.

Recorrer la campiña en todoterreno. Descubrir Escocia a bordo de un 4x4 por caminos campestres, senderos recónditos y atravesando las colinas de Perthshire es conocer la faceta más auténtica y salvaje del país. La aventura es perfecta para diferentes niveles, y nos permitirá estar en contacto con la fauna y la flora autóctona de este icónico valle. Una actividad que activa el espíritu creativo.

Naturaleza. Escocia | Visit Scotland

Practicar curling en la tierra que lo vio nacer. La palabra curling aparece por primera vez escrita en 1620 en la localidad de Perth, en Escocia, aunque al parecer, desde 1511 ya formaba parte de la vida de los escoceses. Edinburgh Curling proporciona la infraestructura necesaria para descubrir este desconocido deporte. Un deporte con el que vamos a disfrutar en equipo, sin duda.

