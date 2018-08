Los 5 rincones más fríos de España

Seguro que durante las semanas de diciembre en los que predominaron las temperaturas suaves has oído a alguno decir que los finales de otoño ya no son como antes. Y es cierto, porque no han sido pocos los diciembres que ha nevado en toda España, así como los que el termómetro marcaba récords en cuanto a las mínimas registradas. Los picos más escandalosos fueron hace décadas, pero eso no quiere decir que no haya que abrigarse en los municipios más helados de nuestro país. Recorremos los cinco del top histórico.

1. Torre de Capdella (Lleida). A poca distancia de este pueblo del Pirineo Catalán se encuentra el lago Estangento, un lago artificial donde se marcó en 1956 la temperatura más baja de la historia de España. Fue el 2 de febrero y el termómetro no subió de los -32 ºC. En los picos de la cordillera se llegan a alcanzar los -50 ºC, pero allí no hay mediciones oficiales, por lo que será difícil que le quiten el récord a este municipio a 2.140 metros de altitud. Por cierto, imperdible en la localidad es subirse a su teleférico, así como pasear por el Estany Gento o visitar el Museo Hidroeléctrico de Capdella. Turismo de Lleida.

2. Calamocha (Teruel). También hace muchos años del día más frío jamás sufrido por los habitantes de este pequeño pueblo turolense. Fue el 17 de diciembre de 1963 y el termómetro, en esta ocasión, no subió de los -30 ºC. Este año, mucho más cálido, ese día tuvo una mínima de 3 ºC positivos. Una temperatura genial para visitar los castillos de El Poyo y Cutanda, las torres mudéjares o los puentes romanos que hacen de esta localidad todo un destino rural para una escapada. Turismo de Calamocha.

3. Molina de Aragón (Guadalajara). Cuando se registró la mínima histórica del lago de Lérida, el récord lo tenía este pequeño pueblo del noroeste de la provincia de Guadalajara. Y es que en Molina de Aragón se pasó mucho frío el 28 de enero de 1952. Ese día, la mínima fue de -28,2 ºC, una temperatura que hizo desistir a los que quisieron visitar su impresionante Alcázar, así como las diferentes iglesias y palacios medievales que tiene el municipio (como el de Los Molina o el del Marqués de Villel). Turismo de Molina y el Alto Tajo.

4. Reinosa (Cantabria). El norte de España es el que tiene la fama de frío, pero la Cornisa Cantábrica, por su cercanía al mar, no tiene demasiados picos. Es por ello que es en la zona más interna donde se encuentran los récords. En este caso, en la entrada a la Comunidad, rodeada de montañas. Los habitantes de Reinosa prefirieron quedarse en sus casas el 4 de enero de 1971, cuando el termómetro no subió de los -24,6 ºC. Mejor dejar para otro día un paseo por el puente de Carlos II o el convento de San Francisco. Turismo de Reinosa.

5. Albacete. La única capital de provincia que se cuela en el ránking de los lugares más fríos de España es una de las que no solemos asociar al frío. Sin embargo, la llanura de la Meseta permite que en la ciudad se puedan registrar mínimas históricas de hasta -24 ºC, que es lo que se padeció en enero de 1971. Si no nos importa el frío, podemos hacer la ruta de la Cuchillería por el centro o visitar los edificios modernistas del Ensanche de principios del siglo XX. Turismo de Albacete.