Reserva ya: Alevante, del chef Ángel León, arranca su segunda temporada

Fue el periódico 'New York Times', en 2011, quien señalaba a Ángel León como un cocinero a quien había que seguir. cocina novedosa y de completa vanguardia, que transformaba para siempre la forma de entender los productos que nos regala el mar.

Desde entonces, el cocinero ha construido un pequeño imperio en el que el mar es la estrella: Aponiente, con sus dos estrellas Michelin, y La Taberna del Chef del Mar, ambos en El Puerto de Santa María; BistrEau, en el hotel Mandarin de Barcelona, y Alevante, que mañana 3 de marzo abre su segunda temporada en el Hotel Meliá Sancti Petri, un cinco estrellas gran lujo.

Alevante está situado Hotel Meliá Sancti Petri | Hotel Meliá Sancti Petri

En este espacio, el dos estrellas Michelin, tres Soles Repsol, premio nacional de gastronomía 2012 y premio mejor cocinero de Europa 2017 apuesta por una experiencia gastronómica basada en los grandes éxitos de las diez temporadas de Aponiente, distinguido con dos estrellas Michelin, toda a base de productos frescos del mar kilómetro 0.

Alevante ofrece un espacio para 30 comensales en servicio de cena de martes a sábados, y dispone de un gran menú degustación de 16 platos de 100€ y otro de 12 platos de 80€, ambos con posibilidad de maridaje. Además, ofrecerá más de un centenar de referencias de vinos con un claro enfoque a los Vinos de la Tierra de Cádiz seleccionados por el sumiller roteño Juan Ruiz Henestrosa, colaborador de León y premio nacional de gastronomía en dos ocasiones.

Alevante se sitúa en el Hotel Meliá Sancti Petri | Hotel Meliá Sancti Petri

Después del éxito de su primera temporada, Alevante cosechó un Sol Repsol y fue incluido en la guía Michelin, único restaurante de Chiclana de la Frontera en esta guía.

Alevante, en el Hotel Meliá Sancti Petri | Hotel Meliá Sancti Petri

Innovador e investigador incansable, Ángel León seguirá apostando por el mar. Lo último ha sido la luz. “La luz se podrá ver en unas papas con choco, una sopa de puchero, una croqueta o un gin & tonic en una discoteca”. Pero de forma humilde, reconoce que “ante el mar, no sé nada; soy un aprendiz; no tengo el 95% de la información que necesito para conocerlo. Mientras, todo lo que es supuestamente la vanguardia sale del mar. Primero, me enamoré del pescado; después, busqué de dónde venía; y, ahora, estamos centrados en la marisma”, reconocía en la última edición de Madrid Fusión el llamado chef de mar, Ángel León. Y añadía: “Hace once años, cuando empecé, no lo entendía nadie. El cliente llegaba a Aponiente y no encontraba ningún pescado conocido al leer la carta; no entendía nada. La primera estrella Michelin me la mandó Dios, porque salvó el restaurante. La segunda nos marcó el camino”. ¿Para cuándo la tercera?

Seguro que te interesa

Chefs con estrella Michelin que cocinan a 30.000 pies de altura

5 chefs españoles con estrella Michelin que cocinan fuera de España