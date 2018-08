¿Por qué es un buen momento para hacer turismo de interior?

La costa se masifica. Cada año son más los turistas extranjeros y nacionales que se desplazan a la costa para pasar los días de verano. En la mayor parte del levante las temperaturas son igualmente altas, no hay sitio en la playa para poner la toalla y cobran las cañas a precio de oro. En cambio, si nos decantamos por ir a ciudades como puede ser León o o pueblos de interior de Asturias o Galicia, dispondremos del entorno solo para nosotros.

A lo mejor Castilla-La Mancha o las provincias de interior de Andalucía no sean una buena idea pero en agosto ya empieza a refrescar por las noches en buena parte de Castilla y León, Navarra o La Rioja. Salir por la noche y ver esos pequeños pueblos o ciudades con reminiscencias medievales iluminadas es una auténtica gozada. Dar un paseo tranquilo con las calles sin ajetreo y con viento nocturno y refrescante.

Picos de Europa | Hacienda de Don Juan

Es bien sabido que en la península Ibérica se come de fábula, pero especialmente bien y a buen precio en la mitad norte. Carnes y verduras frescas y de calidad a muy buen precio. Podremos combinar visitas turísticas con buena gastronomía, como por ejemplo en la ciudad de León o Burgos. Los Picos de Europa y el Prepirineo tanto catalán como aragonés son un ejemplo perfecto de combinar excursiones por la naturaleza con buenos platos típicos para reponer energías.

Catedral de León | Wikimedia Commons

Tal vez tengamos que cambiar la caña fresquita por una copita de vino, o un buen vaso de sidra que acompañe la comida. Pero como no hará excesivo calor, no nos importará hacer tal cambio. Y por qué no aprovechar la coyuntura para hacer algo de Enoturismo en La Rioja, por ejemplo.

Otra ventaja de evitar ir a los destinos más populares es que cuando hagamos dichas excursiones o visitas culturales no habrá problema de espera de interminables colas como puede haber en La Sagrada Familia de Barcelona.

Rafting | Camping Salon

Y si algún día el calor es muy asfixiante siempre podemos optar por lanzarnos a probar deportes como el rafting, piragüismo descenso de barrancos y así refrescarnos un poquito. Son perfectos para practicar con los amigos o la familia y tener recuerdos muy especiales ¡Incluiremos nuevas experiencias en nuestro curriculum vacacional! Además, en las áreas de montaña la cobertura falla y nos obligará a desconectar al cien por cien con el mundo exterior, y a conectar con nosotros mismos y nuestros amigos o familia en plenitud.