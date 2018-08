El puente de Mostar, un reto para saltadores desde hace 450 años

Mostar, la capital de Hercegovina, se ha convertido en una de las excursiones obligadas para los muchos turistas que cada año acuden a disfrutar del Adriático. Desde Dubrovnik, por ejemplo, es una excursión de medio día que se realiza plácidamente en autobús o en coche, si lo hemos alquilado. E igualmente desde otras ciudades de la costa croata. Merece la pena dedicar esa jornada a descubrir uno de los enclaves más bonitos de los Balcanes y cargado de tanta historia, especialmente la acontenida durante el final del siglo XX, en las guerras que desembocaron con el desmembramiento de Yugoslavia.

El punto más emblemático de la ciudad es su puente. El Stari Most o Puente Viejo es una auténtica joya. Considerado un símbolo de unidad entre Oriente y Occidente, es el modo de cruzar de un lado a otro de la ciudad, sobrepasando el río Neretva. Es también el símbolo de unión entre los cristianos y musulmanes que conviven en Mostar desde hace siglos.

Tiene una leyenda curiosa: su constructor fue Mimar Hayruddin y este nunca llegó a ver la obra finalizada, pues se marchó antes de que se desmontara el andamiaje. No estaba convencido de su obra y el sultán Solimán el Magnífico había amenazado con decapitarlo si el puente se derrumbaba. Cosa que no pasó, pero él no lo supo.

El original se construyó en el siglo XVI, con una anchura de cuatro metros y una longitud de 30, flanqueado por dos torres: la halebija y la Tara. Sin embargo, de él apenas quedan algunas piedras. El 9 de noviembre de 1993 fue volado durante la guerra, pasando a ser un símbolo del conflicto armado. Con la llegada del cese de los combates comenzó su reconstrucción, supervisada por la Unesco. Así, hoy tenemos la posibilidad de disfrutar de nuevo del puente, que luce en su máximo explendor.

Con la llegada del nuevo puente volvió una de las costumbres más curiosas del sur de Europa: la de los saltos desde su cima. Pero no se salta para tener un final trágico, sino todo lo contrario, como señal de fuerza. Y es que es una de las costumbres más arraigadas en Mostar la de saltar desde allí y zambullirse en el río. Los jóvenes suelen competir haciendo saltos desde lo alto, a una altura de más de 25 metros. Es una forma de demostrar su valor, y lo llevan haciendo desde hace casi 450 años.

Este agosto, esta costumbre popular se convierte en acontecimiento internacional. Quienes puedan escaparse el día 15 hasta Mostar podrán disfrutar de un espectáculo único: los mejores clavadistas del mundo se dan cita allí para saltar desde el puente en la Red Bull Cliff Diving, una competición internacional que recorre el planeta durante todo el año. Ese día será el turno de la capital de Hercegovina, que se convertirá en sede de la liguilla particular que integran un grupo de titanes del salto y los desafíos extremos; y que, curiosamente, tendrá su culmen en Bilbao, en el puente de la Salve, el próximo septiembre. No es la primera vez que se celebra, ya ocurrió el año pasado, y todo el mundo vibró en Mostar.

Solo hace falta reservarse ese día en la agenda si estás por la zona y llegar temprano a Mostar para coger un buen sitio en alguna de las orillas del río. Luego habrá tiempo para pasear por sus calles, comer algo de comida típica de la región y, además, entrar en los museos de la ciudad, pequeños pero cargados de información sobre la historia de uno de los rincones más interesantes de los Balcanes.

