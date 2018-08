No puedes dejar París sin probar estos cinco macarons

Los macarons son uno de los dulces más representativos del glamour francés; se trata de dos galletas hechas con clara de huevo, almendra molida, azúcar glas y azúcar que se presentan unidas por un relleno; esa es la base pero, a partir de ahí, es posible descubrir tantos macarons como la creatividad del pastelero sea capaz de imaginar, los hay de mil colores y sabores, los hay incluso de temporada y nosotros hoy queremos recomendarte algunos.

En realidad no vamos a recomendarte cinco macarons sino cinco lugares en los que degustar los mejores macarons de París ¿cuántos serás capaz de comerte en cada lugar, tantos macarons como esos son los que caben en esta noticia. Y es que en estas 5 ilustres pastelerías parisinas no comprarás sólo un macaron sino una caja de macarones variados en cada una de las cinco y, una vez los hayas probado todos, podrás decir que has comido los mejores macarons del mundo.

1.- Pierre Hermé

Macarons | Pierre Hermé

Pierre Hermé es uno de los pasteleros más famosos del mundo por su creatividad, nadie deja París sin probar sus Jardins -sus macarons de temporada-. De hecho, te recomendamos que, si visitas París antes del 24 de junio, te compres una caja de 7 macarons del Jardin Olympe -vainilla y azafrán- porque después de esa fecha, desaparecerá... Te costará 18 euros.

2.- Ladureé

Macarons | Ladurée

Ladurée es un clásico de la pastelería parisina, uno de sus establecimientos más antiguos que es, además, famoso por sus macarons, esos que ahora nos muestra con una raqueta para celebrar Roland Garros. Aquí te recomendamos la caja-joya de seis macarons con tres de vainilla y tres de pistacho -sus tonos son los de la caja y la presentación es una delicia, aunque este formato te permite elegir los macarons del sabor que quieras-. Esta caja te costará 18,20 ueros.

3.- Fauchon

Macarons | Fauchon

Fauchon se presenta como una pastelería de lujo y, una vez pruebes sus deliciosos macarons, entenderás por qué... Aquí te recomendamos la caja de 8 macarons variados, contiene dos de vainilla, dos de chocolate negro, uno de caramelo, uno de frambuesa, uno de limón y uno de vainilla; cuesta 18 euros.

4.- Gérard Mulot

macarons | Gérard Mulot

Los macarons de Gérard Mulot han ido enamorando a los parisinos de tal modo desde su primera pastelería en 1975, que ahora regenta cuatro. La caja de seis macarons variados de Gérard Mulot te costará tan solo 13 euros ¿qué tal si te llevas los de chocolate, limón, frambuesa, coco, pistacho y caramelo?

5.- Lenôtre

Macarons | Lenôtre

Gaston [[LINK:EXTERNO|||http://www.lenotre.com|||Lenôtre]] abrió su primera pastelería en París en los años 50, cuando no era ya ningún principiante, llevaba endulzando la vida francesa ya 10 años en Normandía; su caja de siete macarons clásicos variados es una delicia, y sorprende por su forma de estuche de lápices; cuesta 13 euros.