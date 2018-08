Los 5 pueblos marineros más bonitos de Asturias

Asturias es una comunidad autónoma que cuenta con unos paisajes increíbles. Sus montañas tienen personalidad propia y lo mismo sucede con sus costas. Por supuesto, sus pueblos no ibana quedarse atrás: tienen un carisma único y un ambiente encantador.

Por eso mismo, es posible que si quisiésemos pudiésemos hacer una lista enorme de pueblos bonitos en Asturias. Pero esto se trata de escoger a los mejores, así que atentos porque empezamos a contaros cuáles son para nosotros los mejores de la costa:

Cudillero

Cudillero es un verdadero tesoro asturiano. Es realmente pintoresco gracias a sus casitas con fachadas de colores situadas junto a la Plaza de la Marina. Además, es en ese mismo lugar donde están los mejores restaurantes de este colorido pueblo pesquero. Eso sí, si la idea es disfrutar de las vistas increíbles que hay desde los miradores, entonces necesitas prepararte antes: hay unas cuentas muy pronunciadas antes de llegar a los miradores.

Lastres

Lastres se levanta en un acantilado y desde arriba obtendrás una de las mejores panorámicas de este pueblo pesquero. Aunque si lo prefieres también puedes ir al mirador de San Roque, pues las vistas desde allí arriba tampoco dejan indiferente a nadie. Si lo que quieres es conocer el pueblo en sí, entonces déjate llevar por sus calles empedradas. Unas calles empedradas que por si no lo sabías, fueron el escenario de la serie ‘Doctor Mateo’.

Ribadesella

En una ruta por los pueblos más bonitos de Asturias tampoco nos podemos olvidar de Ribadesella. Es encantador por sí mismo, mágico, pero además tiene unos cuantos atractivos añadidos. Es allí donde se encuentran las Cuevas de Tito Bustillo, una de las cuevas rupestres más conocidas de la zona, y también donde se celebran las fiestas del Descenso del Sella.

Llanes

Antes hablábamos de que otro de los pueblos ha servido para rodar una serie. Bien, pues Llanes parece que gusta todavía más. Aquí se han rodado películas como El Orfanato o La Señora. Y es que lo cierto es que Llanes es un pueblo maravilloso, aunque sin duda destacan los cubos de colores del muelle y el Paseo de San Pedro, que permite oler y disfrutar el ambiente marítimo.

Tapia de Casariego

Este lugar no recibe tantos turistas como los anteriores, pero no por ello es menos bello. Caminar por el paseo marítimo puede resultar toda una experiencia relajante, pues el ambiente agradable invita a ello. Si lo visitas, no puedes olvidarte de ir hasta el faro, que se encuentra en la isla de Tapia, a la que se puede llegar por un dique de tierra.