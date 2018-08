El precio de facturar una maleta por Internet o en el aeropuerto

Aunque para una escapada de fin de semana es raro que los pasajeros opten por facturar una maleta voluminosa y a la mayoría le valga con la que permiten dentro de la cabina las aerolíneas, en verano la cosa cambia. Entre las restricciones de espacio, las de peso (no se pueden superar los 10 kg. de media si queremos subir una maleta de mano), las de número (no más de una por persona, aunque siempre hay quien entiende eso a su manera y acaba subiendo con tres o cuatro) y las medidas de seguridad de líquidos, se vuelve más fácil y sencillo facturar y despreocuparse de que quepa todo, de los tamaños de los envases y demás.

Sin embargo, el precio de facturar no tiene nada que ver entre una compañía u otra, así como tampoco si se hace durante la reserva o en el último momento, en el propio aeropuerto. "Facturar es un servicio gratuito en el 45% de las aerolíneas. Las que lo cobran, tienen un precio medio de 19,50 € si la gestión se realiza previamente, vía online. Si en cambio se factura a última hora y en el aeropuerto, el precio puede llegar a crecer un 50%, llegando a superar los costes de 50 € por bulto", explican desde Skyscanner, que ha agrupado los costes de todas las aerolíneas en un informe reciente.

De hecho, Iberia es un buen ejemplo de que facturar previamente merece la pena. El precio de añadir un bulto adicional es de 15 € si se realiza por Internet, es decir, la mitad que si lo hiciéramos directamente en el aeropuerto. La aerolínea española no permite en una reserva de varias personas que una de ellas pueda tener maleta facturada y otra no al realizar la compra, por lo que es durante el proceso de check-in cuando se debe hacer esta transacción. RyanAir, en cambio, sí permite que cada pasajero decida si factura o no maleta, independientemente de que comparta reserva con otras personas.

Este es el precio de las principales compañías que operan en España:

Así las cosas, está claro que, de facturar, siempre por Internet y, al menos, un día antes. Sobre todo si viajas con Norwegian o EasyJet, que son las compañías que mayor incremento aplican a los precios de las maletas si al final lo hacemos directamente en el aeropuerto. Solo Air France y KLM mantienen el mismo precio independientemente de cuándo se decide contratar ese servicio, que solo se cobra en vuelos de corto y medio radio, como serían los que se ofertan en España, salvo que luego haya un trasbordo, claro.