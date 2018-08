10 planes gratuitos para una escapada a Valencia

Siempre es un buen momento para hacerse una escapada a Valencia, y ahora, en verano, hay que añadir toda su oferta de playas, que el buen tiempo permite disfrutar durante muchísimas horas de sol. A la orilla del Mediterráneo o en las avenidas más importantes, con su toque de cultura o en familia divirtiéndonos, no faltan opciones para exprimir Valencia durante un par de días. Y si lo podemos hacer sin gastar ni un euro, mucho mejor.

1. Visitar el Parque Gulliver. Sobre todo si vas en familia, porque no hay quien no se quede sin habla al ver por primera vez esta zona de toboganes al aire libre donde se recrean las aventuras de Gulliver. Claro que solo el centro de Valencia tiene más de 10 km. de paseos de arboleda, por lo que no faltarán otras alternativas.

2. Descubrir la casa más estrecha de Europa. Que se encuentra precisamente en la capital levantina, concretamente en la plaza Lope de Vega. Apenas mide 105 centímetros de ancho y suponemos que debe ser complicado vivir allí. No se puede entrar en ella, una pena.

3. Un paseo por la Albufera. Además de por su playa, la Albufera de Valencia es uno de los ecosistemas más interesantes del Levante español y está a apenas unos minutos de la ciudad, por lo que merece la pena acercarse a ver su flora y fauna autóctona, lo cual no nos costará nada.

4. Una pausa en los mercados Central y de Colón. Son dos mercados de una gran belleza, de ahí que no solo sean interesantes porque en ellos podemos comprar algunos de los mejores productos (o degustarlos gratis), sino también por su especial arquitectura.

5. Subir a las torres de Serrano y Quart. Es de los monumentos más espectaculares de Valencia. Las torres de Serrano y Quart se pueden visitar sin ningún tipo de coste durante los fines de semana. En ellas obtendrás unas impresionantes vistas del centro histórico de la ciudad.

6. Visitar los baños árabes del Almirante. De martes a domingo es posible entrar de forma gratuita en los baños árabes del Almirante, un rincón de Valencia que cuenta con más de 700 años de historia. Se realizan pases cada media hora en grupos de 15 personas como máximo.

7. Un baño en las playas urbanas. A apenas 15 minutos del centro histórico tienes varias donde elegir. Las Arenas, la Malvarrosa o El Cabañal son las más conocidas, todas con bandera azul. Si quieres baños en ambientes menos urbanos, apenas tienes que marcharte 10 km.

8. Inmersión en la historia de Valencia. La entrada al Museo Histórico Municipal es gratuita. Está situado en el Consistorio, en unas dependencias que en su día formaron parte de la Real Casa de Enseñanza, fundada por el arzobispo Mayoral en el siglo XVIII. Se creó en 1927 para custodiar el rico patrimonio histórico-artístico municipal, destacando algunas notables reliquias, procedentes de la antigua Casa de la Ciudad, de gran significado para la historia de Valencia.

9. Un poco de reggae. Cada miércoles, el Radio City de Valencia ofrece un concierto de musica reggae en la única Reggae Jam Session de la ciudad. La cita es a las 22.30 h. en el número 19 de la calle Santa Teresa, a un paso de la Catedral.

10. Entre antigüedades en el Rastro. El de Valencia es un mercado extraordinario en el que puedes encontrar todo tipo de antigüedades y los objetos más insólitos. Se puede regatear y lo ideal es ir a primera hora para no encontrarse con demasiado público. Se instala cada domingo en la Plaza Luis Casanova, junto al estadio de fútbol de Mestalla.

