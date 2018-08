5 planes para descubrir Córdoba

Córdoba es una ciudad con historia. Siempre, sin importar la época, ha sido una ciudad importante. Por ella han pasado diferentes poblaciones que han dejado sus huellas en este rincón de Andalucía y esas huellas siguen prácticamente intactas en la actualidad. Visitarlas es transportarse en el tiempo. Volver el pasado. Conocer un poco más de esta ciudad y de este país. Por eso, entre los planes para descubrir y disfrutar Córdoba no pueden faltar las visitas a estos lugares de los que hablamos. Pero Córdoba, en realidad, es mucho más. ¡Toma nota de los planes que no te puedes perder!

Pasear por el Alcázar de los Reyes Cristianos

Alcázar de los Reyes Cristianos | Flickr

Visitar el Alcázar es viajar al siglo XIII, porque fue entonces cuando Alfonso X comenzó la restauración de un edificio que formaba parte del antiguo Palacio Califal. Hoy es una fortaleza y palacio ideal para los amantes de la arquitectura, ya que en su interior hay restos romanos, visigodos y árabes. Pero a lo largo de su historia ha servido como lugar de gobernantes, Sede del Santo Oficio durante la Inquisición y cárcel, entre otras cosas.

Asistir al Festival de los Patios Cordobeses

Patios cordobeses | Flickr

Seguro que alguna vez has visto alguna fotografía de los patios de Córdoba o al menos has escuchado hablar de ellos. Pues no es para menos, porque durante la segunda y tercera semana del mes de mayo se celebra el Festival de los Patios Cordobeses, un festival declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Si puedes visitar Córdoba en esta época del año, hazlo. El barrio del Alcázar Viejo, entre otros, estará encantado de mostrarte sus encantos.

Cruzar el río Guadalquivir

Guadalquivir | Flickr

La imagen de un puente que cruza un río suele ser bonita. La imagen del puente romano o Puente Viejo de Córdoba –el único que hubo en la ciudad durante cientos e incluso miles de años– cruzando el Guadalquivir no iba a ser menos. Durante el día podrás apreciar mejor los detalles de este puente y también disfrutar del barrio de la Catedral; por la tarde podrás disfrutar de un bello atardecer y por la noche, de una zona preciosa completamente iluminada.

Descubrir más del pasado romano de la ciudad

Templo romano | Flickr

Como lo lees. El Puente Viejo no es el único resto que queda en esta ciudad andaluza del paso de los romanos por ella. Así que si quieres conocer un poco mejor la historia de Córdoba y su pasado romano, entonces debes acercarte a ver este templo romano que se descubrió en 1950 durante las obras de ampliación del ayuntamiento. Años atrás hubo otros templos, pero hoy es el único que queda en pie.

Contemplar la arquitectura de la mezquita

Mezquita | Flickr

Decíamos antes que Córdoba es una ciudad por la que han pasado distintas poblaciones y que siempre ha sido importante. Pues en la época en que fue conquistada por los musulmanes se convirtió en la capital de Al-Andalus y la mayor muestra de ello es la enorme y bonita mezquita que construyeron. Entonces sirvió como lugar de peregrinación y hoy es uno de los mayores reclamos turísticos de la ciudad.